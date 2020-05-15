屈臣氏也能領口罩！5/18起加入「口罩實名制3.0」第8輪線上預購

雖然台灣近日新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但戴口罩、勤洗手、保持社交距離仍不能鬆懈，在「口罩實名制3.0」上路之後，預購口罩與領口罩的管道更便利，屈臣氏宣布5月18日起全台超過560家門市加入「口罩實名制3.0」線上第8輪預購行列，消費者可於「eMask口罩預購系統」登記預購，憑取貨序號及身分證字號至選取的屈臣氏門市即可領取口罩，同時還有多款指定商品可享優惠價，寵i會員再加碼送3,000點。

「口罩實名制3.0」第8輪將於5月18日上午8點至5月20日晚上8點開放預購，可選擇於全台超過560家屈臣氏門市領取口罩（離島門市除外），只要於eMask口罩預購系統線上登記並選擇屈臣氏門市取貨，5月25日至6月7日至屈臣氏門市憑取貨序號10碼及身分證號碼後4碼，經門市人員核對資料後即可領取。除了提供成人口罩及4～8歲的「小童立體口罩」之外，第8輪口罩實名制將開放預購4歲以下幼童使用的「幼幼平面口罩」，3款口罩皆可在屈臣氏門市領取。