台灣香奈兒已悄悄調漲 少見的15%高漲幅經典包漲最兇

國際精品指標雙雙調漲，繼Louis Vuitton（LV)漲價後，香奈兒（Chanel)也率先從法國本土自5月上旬開始漲價，外電指出漲幅以歐元計算將上漲5%至17%，接著並陸續在全球其他市場同步調整價格。也因漲價風聲，在香港、南韓首爾掀起排隊搶購潮，趁漲價前先入手。台灣香奈兒雖未證實漲價時間，且官網價格也已撤下，但據了解，台灣已於5月14日悄悄調漲。

香奈兒繼2019年11月調漲後，今年5月再調漲。香奈兒在台灣依品項不同漲幅平均7%至15%，熱門包款CHANEL 19系列、Boy系列都在漲價名單內，且經典包款都位於15％的高漲幅。而今年香奈兒漲到15%，也是歷年少見的高漲幅，業者透露，往年多落在5％至10％，至多不超過1成。

香奈兒在台灣漲幅落在7%至15%，且高漲幅集中在經典包款。（路透）

香奈兒全系列中，包款配件種類占5成，當中超過3成包款調漲售價。以香奈兒最受歡迎的經典手袋每只動輒15萬、16萬起跳來算，漲價後要多花1、2萬元以上買到。雖然出現15％的漲幅，但業者表示，「這嚇不跑香奈兒的客人。」

香奈兒在台灣漲幅落在7%至15%，且高漲幅集中在經典包款。圖／香奈兒提供

台灣的LV則早一步在5月5日調漲，漲幅約落在5%左右。