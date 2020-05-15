愛馬仕BELLAVITA新開幕 薈萃台灣藝術、巴黎總店之美

愛馬仕BELLAVITA寶麗廣塲旗艦店重新開幕，亦是2009年開幕以來的首度改裝擴店，全新登場總面積約160坪，打造昶亮奢華的舒適購物空間。

BELLAVITA旗艦店的擴店計畫也反映了品牌對市場的高度信心，上、下兩層樓總面積約160坪，以沉穩內斂的氣氛展現品味。室內設計運用石材、天然面料，讓空間呼應自然氣息，明亮色調、柔和結構的雕塑，則是向台灣蓊鬱山林、城市風貌交織的風光致敬。全新的玻璃帷幕，鑲嵌了台灣藝術家范承宗手工製作的樹皮紋理屏風，體現傳統工藝之美，屏風篩落了部分光線，援引自然光而不過度刺眼，也為室內不同區域打造親切隱密的氛圍。

█兩層樓購物空間 融入藝術作品

一樓的左方牆面擺放色調溫煦的櫻桃木陳列櫃，擺放各款時尚配飾；男士精品區的地面鋪上沉穩別緻的礦物色羊毛混絲地毯，色調靈感源於台灣礦石。同樓層的另個入口則懸掛著與巴黎福寶大道（Faubourg Saint-Honore）愛馬仕旗艦店一脈相承的希臘風格玻璃燈飾，作為香水、全新的愛馬仕彩妝陳列區。

主入口的右方除了皮具系列，也展示了馬術用品、小皮件，腕表和珠寶區也設置於此。在明亮的挑高中庭區，優雅的泥灰色迴旋梯成為視覺焦點，筆直而上的香檳色扶手樓梯清爽簡潔；梯間是台灣藝術家劉文瑄操刀的紙雕作品，用以映襯品牌歷史悠久的手作技藝，也呼應愛馬仕絲巾的豐富圖案及色調。

二樓空間以青銅色琺瑯熔岩、漆木製成的吧台做為視覺重心，宛如裝置藝術，坐落在立體等高線地景雕塑的牆面前方，作為逛街的休憩區。另一側愛馬仕家居系列的空間，宛若寬敞的居家寓所，也選用了刻紋白蠟木牆，為空間挹注了大自然氣息，以走道劃分的女裝區，地毯是漸層的粉紅色調，和自然色、櫻桃木家具及礦物色彩取得平衡。

█援引巴黎旗艦店之美 點綴台灣文化