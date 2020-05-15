快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

愛馬仕BELLAVITA新開幕 薈萃台灣藝術、巴黎總店之美

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
愛馬仕的BELLAVITA旗艦店男裝區營造洗鍊高雅的購物空間。圖／愛馬仕提供
愛馬仕的BELLAVITA旗艦店男裝區營造洗鍊高雅的購物空間。圖／愛馬仕提供

愛馬仕BELLAVITA寶麗廣塲旗艦店重新開幕，亦是2009年開幕以來的首度改裝擴店，全新登場總面積約160坪，打造昶亮奢華的舒適購物空間。

BELLAVITA旗艦店的擴店計畫也反映了品牌對市場的高度信心，上、下兩層樓總面積約160坪，以沉穩內斂的氣氛展現品味。室內設計運用石材、天然面料，讓空間呼應自然氣息，明亮色調、柔和結構的雕塑，則是向台灣蓊鬱山林、城市風貌交織的風光致敬。全新的玻璃帷幕，鑲嵌了台灣藝術家范承宗手工製作的樹皮紋理屏風，體現傳統工藝之美，屏風篩落了部分光線，援引自然光而不過度刺眼，也為室內不同區域打造親切隱密的氛圍。

█兩層樓購物空間 融入藝術作品

一樓的左方牆面擺放色調溫煦的櫻桃木陳列櫃，擺放各款時尚配飾；男士精品區的地面鋪上沉穩別緻的礦物色羊毛混絲地毯，色調靈感源於台灣礦石。同樓層的另個入口則懸掛著與巴黎福寶大道（Faubourg Saint-Honore）愛馬仕旗艦店一脈相承的希臘風格玻璃燈飾，作為香水、全新的愛馬仕彩妝陳列區。

主入口的右方除了皮具系列，也展示了馬術用品、小皮件，腕表和珠寶區也設置於此。在明亮的挑高中庭區，優雅的泥灰色迴旋梯成為視覺焦點，筆直而上的香檳色扶手樓梯清爽簡潔；梯間是台灣藝術家劉文瑄操刀的紙雕作品，用以映襯品牌歷史悠久的手作技藝，也呼應愛馬仕絲巾的豐富圖案及色調。

二樓空間以青銅色琺瑯熔岩、漆木製成的吧台做為視覺重心，宛如裝置藝術，坐落在立體等高線地景雕塑的牆面前方，作為逛街的休憩區。另一側愛馬仕家居系列的空間，宛若寬敞的居家寓所，也選用了刻紋白蠟木牆，為空間挹注了大自然氣息，以走道劃分的女裝區，地毯是漸層的粉紅色調，和自然色、櫻桃木家具及礦物色彩取得平衡。

█援引巴黎旗艦店之美 點綴台灣文化

本次改裝工程是由巴黎建築事務所RDAI操刀，用嶄新視角演繹愛馬仕的精神，並融入台灣藝術與繁華台北的元素。BELLAVITA商場內共有三處入口可通往兩層樓的愛馬仕旗艦店，入口處地面皆以愛馬仕的標誌藏書章（Ex-Libris）圖案作為視覺設計，一樓地面的水磨石地板，綿延至女士絲巾區的巴黎福寶大道總店馬賽克地磚，也寓意從台灣地景之美延伸至巴黎旗艦店的精神。

愛馬仕位於BELLAVITA的旗艦店於5月15日重新開幕。圖／愛馬仕提供
愛馬仕位於BELLAVITA的旗艦店於5月15日重新開幕。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典絲巾區位於BELLAVITA旗艦店一樓主入口處。圖／愛馬仕提供
愛馬仕經典絲巾區位於BELLAVITA旗艦店一樓主入口處。圖／愛馬仕提供
愛馬仕的BELLAVITA旗艦店男裝區入口處簡約明亮。圖／愛馬仕提供
愛馬仕的BELLAVITA旗艦店男裝區入口處簡約明亮。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎 藝術家

延伸閱讀

教育部與世界百大合作設置獎學金 錄取人數新高

生動植物手工貼花 愛馬仕「Passifolia」餐瓷新登場

2020新表／愛馬仕時間哲學 絕美工藝珍稀材質新面貌

愛馬仕Q1業績達16億美元 打敗同業

相關新聞

台灣香奈兒已悄悄調漲 少見的15%高漲幅經典包漲最兇

國際精品指標雙雙調漲，繼Louis Vuitton（LV)漲價後，香奈兒（Chanel)也率先從法國本土自5月上旬開始漲...

屈臣氏也能領口罩！5/18起加入「口罩實名制3.0」第8輪線上預購

雖然台灣近日新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但戴口罩、勤洗手、保持社交距離仍不能鬆懈，在「口罩實名制3.0」上路之後，預購口罩與領...

低溫烹調你也會／肉食控必看！軟嫩多汁的白滷牛腱心

經常食用高溫油炸、燒烤的食物，會對身體造成極大負擔，將烹調溫度控制在120℃以下（中小火）的「低溫烹調」法正流行，也廣泛...

減醣料理在家做／花椰菜米偽炒飯、無麵粉芝麻葉披薩

想好好研究製作減醣料理或便當，但做出來的成品總差強人意，不然就是沒什麼變化，感受不到吃美食的樂趣。到底要怎麼做，才能吃得...

愛馬仕BELLAVITA新開幕 薈萃台灣藝術、巴黎總店之美

愛馬仕BELLAVITA寶麗廣塲旗艦店重新開幕，亦是2009年開幕以來的首度改裝擴店，全新登場總面積約160坪，打造昶亮...

49歲男神胡兵凍齡靠「泥狀面膜」！5大步驟超前部署

炎熱夏日逼近，讓許多人臉上都狂冒油光，出現痘痘、粉刺、臉部暗沈等問題。想解決肌膚出油問題，除了保濕，另一重點就是「清潔」...

寶雅「振興酷碰券」LINE好友免費領！ 消費現省3000元起

疫情逐漸趨緩，各通路不斷祭出優惠振興消費，POYA寶雅編列百萬預算祭出振興方案，即日起至6月9日POYA寶雅LINE好友...

當DC英雄遇上懶人大咖，真的好渣？

你喜歡DC漫畫裡哪一位的超級英雄呢？是黑暗騎士的化身？還是女力代表？在嘖嘖募資平台上線僅僅90分鐘即達標的「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」，不到三天便突破百萬銷售，目前已累積超過600百萬，2000多位粉絲的支持，也紛紛敲碗希望解鎖更多顏色與樣式可以挑選。CCILU(馳綠)團隊為了替近期煩悶的生活注入新活力，別出心裁推出「英雄聯盟」系列，並透過網路票選，選出前三名「蝙蝠俠」、「神力女超人」及「英雄幾何」款，讓穿搭也增添一點童趣！

備戰梅雨季！ 買一波防水時髦穿搭單品

初夏到來，也意味著梅雨季將要報到，若是想要在造型上超前部署，這些時髦的防水單品，可就不能少。特別的是軍靴品牌Pallad...

英雄聯盟XpreSole™環保防水咖啡休閒鞋 讓好渣變好咖

嘖嘖募資平台（zeczec.com）推出英雄聯盟系列環保大咖鞋，僅僅90分鐘就募資達標，堪稱熱門解鎖鞋款。以超強防潑水、...

精品漲不停 香奈兒、LV之後BALENCIAGA跟進

近期精品價格在香奈兒調漲的聲浪中，品牌紛紛傳出漲價消息，包括BALENCIAGA和路易威登（LOUIS VUITTON，...

這款台灣設計「壁咚」調味罐太促咪 海外網友狂敲碗哪裡買

生活壓力大，「療癒力」對現代人來說永遠不嫌多。一款台灣設計的「壁咚」調味罐，日前被日本網友在個人Twitter這款在台灣...

熱門新聞

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

東區租金狂降也扛不住！他曝藍心湄KiKi餐廳暫停營業關鍵

台大施景中分享陳建仁暖心舉動 笑容滿面幫按電梯

限時44天！韓國八色烤肉「599元吃到飽」

黃蜂減弱為輕颱可能再減弱為熱低 最快明早發海警

後疫情時代搶鐵飯碗 國營事業招考起薪36K~39K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。