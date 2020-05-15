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49歲男神胡兵凍齡靠「泥狀面膜」！5大步驟超前部署
炎熱夏日逼近，讓許多人臉上都狂冒油光，出現痘痘、粉刺、臉部暗沈等問題。想解決肌膚出油問題，除了保濕，另一重點就是「清潔」，許多品牌也推出許清潔面膜，而近期最受歡迎的是泥狀面膜，一來可以方便清洗，二則更環保。
49歲的大陸男星胡兵，被稱為凍齡男神的代表，他在小紅書上也常分享自己保養祕訣，最愛的保養清潔方式就是泥狀面膜，讓他肌膚能夠徹底清潔。但泥狀面膜該如何使用，才能發會它的功效，不會讓肌膚使用後越來越乾燥，以下幾個步驟要學起來。
一、洗臉、卸妝不能少
使用泥狀清潔面膜前，字面上看是清潔，但使用面膜前，無論是泥狀、面膜紙狀，都必須做好清潔的步驟，才不會導致臉上的髒污被推擠到更深層。
二、保濕不能少
使用泥狀清潔面膜一段時間後，會變成固體狀態，泥體會從邊緣開始乾燥，想要使用時間拉長，可以在使用泥狀面膜間，用保濕噴霧浸潤泥體，到面膜都一致乾燥後再清洗，也要注意使用時間，切勿過長。
三、畫圓方式
使用清潔的泥狀面膜上臉時，建議用畫圓打圈的方式，可以有效讓泥狀面膜，進入髒污的毛孔內吸附髒東西，在比較容易出油的部位，通常毛孔也會粗大許多，可將其部位加強，敷厚一些，幫助吸附髒污外，更能平衡油脂。
四、清洗時按摩不能少
使用泥狀面膜，大約時間10至15分鐘，依商品的不同，詳看使用說明，才不會敷過頭。清潔泥狀面膜時，建議使用溫水，一樣以畫圓打圈的方式，輕輕按摩，可以順便帶走老廢角質跟粉刺。
五、補水保濕不能少
使用後的臉部，清潔度能用手觸摸就能感受，帶走髒污，但相對水分也會多少跟著面膜一起被吸附，所以使用泥狀面膜後，首要程序就是保濕、濕敷，才不會讓粗大的毛孔，變得更大，使用收斂毛孔的化妝水就能有效的緊縮毛孔。
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