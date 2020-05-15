寶雅「振興酷碰券」LINE好友免費領！ 消費現省3000元起

你喜歡DC漫畫裡哪一位的超級英雄呢？是黑暗騎士的化身？還是女力代表？在嘖嘖募資平台上線僅僅90分鐘即達標的「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」，不到三天便突破百萬銷售，目前已累積超過600百萬，2000多位粉絲的支持，也紛紛敲碗希望解鎖更多顏色與樣式可以挑選。CCILU(馳綠)團隊為了替近期煩悶的生活注入新活力，別出心裁推出「英雄聯盟」系列，並透過網路票選，選出前三名「蝙蝠俠」、「神力女超人」及「英雄幾何」款，讓穿搭也增添一點童趣！

2020-05-15 15:55