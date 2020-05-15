寶雅「振興酷碰券」LINE好友免費領！ 消費現省3000元起
疫情逐漸趨緩，各通路不斷祭出優惠振興消費，POYA寶雅編列百萬預算祭出振興方案，即日起至6月9日POYA寶雅LINE好友用戶可免費領取「振興酷碰券」，精選生活必需品、保養美妍、身體保健等5大熱門優惠商品組合，其中也包含了衛生紙、洗手乳、礦泉水等約30項民生必需品，推出買1送1及精選折扣等優惠。POYA寶雅預計將發出超過百萬份的「振興酷碰券」，不設限使用次數，消費現省3,000元起，可於寶雅全台實體門市折抵使用，並可搭配參加消費滿150元領活動印花以超低價1折起換購vivo德國頂級家品。
POYA寶雅獨家攜手德國vivo頂級家品舉辦集點換購活動，共有黑琺瑯鑄鐵鍋、雙色琺瑯派對鍋、真空保溫壺、保溫瓶等7種品項，即日起在POYA寶雅消費滿150元可獲贈1點、集滿指定印花數即可以118～1,098元換購，超低優惠最低1折起。
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