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備戰梅雨季！ 買一波防水時髦穿搭單品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PAMPA LITE+ RCYCL WP+隱藏版霧霜粉配色搭配休閒丹寧褲，同時展現個性與浪漫風格。圖／Palladium提供
PAMPA LITE+ RCYCL WP+隱藏版霧霜粉配色搭配休閒丹寧褲，同時展現個性與浪漫風格。圖／Palladium提供

初夏到來，也意味著梅雨季將要報到，若是想要在造型上超前部署，這些時髦的防水單品，可就不能少。特別的是軍靴品牌Palladium今年主打的環保素材橘標系列，還在此刻推出了「隱藏版」防水靴，最是吸睛。

為了將到的梅雨季，Palladium再度拿出招牌的WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜，加入經典了靴型之中，從鞋裡到鞋身完整包覆，不僅阻擋水分滲入也不會因時間耗損，搭配透氣彈性網眼織料內裡，強化防水機能也能擁有絕佳透氣性。總共推出5款不同高、低和中筒的鞋履，既有軍事潮流風格、或是符合山系穿搭的設計、街頭潮流等不一而足，讓消費者都能找到合適自己的足部防水裝備。而其中最具話題的就是專為女性打造的隱藏版霧霜粉PAMPA LITE+ RCYCL WP+鞋，透過經典軍靴原型搭配霧霜粉色鞋身，在個性中添加幾分柔美氣息。

若是不想因為鞋子弄濕而悶住一整天，梅雨季節到來，換穿時髦好看的涼鞋來搭配造型，也是另類選擇。像是New Balance今年引進Trail系列涼拖包含SDL330及SDL750款，均用藍綠色做為鞋底主調，鞋身繡上帶有象徵Trail系列的圖騰標籤，由太陽、山、海洋組合而成。還有為了為喜愛戶外機能性的人們，New Balance推出全新SDL850系列涼鞋，鞋面採用綁帶式設計，佐以魔鬼氈和尼龍織帶，並具備舒適及緩震特性的EVA材質，加上撞色搭配，在雨天時自然能成為造型重點。

不只腳上穿的要具備防水功能，不想讓壞天氣破壞了出門興致，一件防水透氣又時尚的外套是梅雨季時的必需品。在這季，凱特王妃也愛用的Barbour就推出一系列科技防水透氣布料外套，還妝點了苔綠、蒲公英黃、礁紅、深藍，豐富多元的色調令人眼睛為之一亮。如Fourwinds夾克，以大鉚釘口袋和Weather Comfort雨滴標誌刺繡裝飾，採用特殊2.5層防水透濕機能布料，無須附加襯裡，即可達到透氣、乾燥效果，腰部設有調節拉繩更為顯瘦。另外，輕巧的Leeward防水夾克，也在腰部和帽緣處皆附有抽繩，可隨個人喜好調整造型。

Barbour Fourwinds防水外套11,800元。圖／Barbour提供
Barbour Fourwinds防水外套11,800元。圖／Barbour提供
Barbour Leeward防水夾克12,500元。圖／Barbour提供
Barbour Leeward防水夾克12,500元。圖／Barbour提供
Palladium PAMPA LITE+ RCYCL WP+霧霜粉配色靴3,580元。
Palladium PAMPA LITE+ RCYCL WP+霧霜粉配色靴3,580元。
Palladium PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+靴2,980元。圖／Palladium提供
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隱藏版霧霜粉PAMPA LITE+ RCYCL WP+鞋，透過經典軍靴原型搭配霧霜粉色鞋身，在個性中添加幾分柔美氣息。圖／Palladium提供
隱藏版霧霜粉PAMPA LITE+ RCYCL WP+鞋，透過經典軍靴原型搭配霧霜粉色鞋身，在個性中添加幾分柔美氣息。圖／Palladium提供
New Balance SDL850BY涼鞋2,680元。圖／New Balance提供
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