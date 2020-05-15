英雄聯盟XpreSole™環保防水咖啡休閒鞋 讓好渣變好咖

嘖嘖募資平台（zeczec.com）推出英雄聯盟系列環保大咖鞋，僅僅90分鐘就募資達標，堪稱熱門解鎖鞋款。以超強防潑水、異味控制、降低環境負擔為理念設計的環保鞋履，為夏日帶來輕便舒適的穿搭。

輕量環保、專利認證的「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」，每雙鞋都來自5杯可回收咖啡渣，在嘖嘖募資平台上線僅僅90分鐘即達標，不到三天就突破百萬銷售額，目前已累積計超過600百萬，共來自2,000多位消費者支持，也陸續釋出希望推出更多顏色、樣式的回應。連續兩年獲得紅點設計獎的CCILU（馳綠）團隊，別出心裁設計了這次的「英雄聯盟」系列，也透過網路票選，選出前三名俐落「蝙蝠俠」、甜美「神力女超人」及黑白線條簡約的「英雄幾何」款，讓穿搭增加樂趣。

這雙結合環保議題的「大咖鞋」，是運用回收咖啡渣結合回收寶特瓶做成鞋身紗線，其中的咖啡分子可控制異味的發散，讓鞋身散發淡淡的咖啡香，堪稱是讓「好渣變好咖」的設計，這項獨特的XpreSole™技術就是讓CCILU團隊獲獎之因，也獲得國際173個媒體報導的殊榮。咖啡防水休閒鞋的開發緣由，起因於台灣天氣多變的夏日，擁有一雙防潑水的懶人休閒鞋即可因應突然的大雨，免受腳淋濕又悶熱一整天之苦；募資即將邁入倒數，除了優惠加價購之外，CCILU也加碼免費回饋支持者特製的「3D立體咖啡渣口罩套」。