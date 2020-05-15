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精品漲不停 香奈兒、LV之後BALENCIAGA跟進
近期精品價格在香奈兒調漲的聲浪中，品牌紛紛傳出漲價消息，包括BALENCIAGA和路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的價格都有調漲，香港香奈兒店鋪也湧現排隊人潮，但據悉多數品牌的調漲價格為年度常規之一，與新冠肺炎疫情並無相關，預估近日仍會有精品調漲消息釋出。
關於漲價有一說是新冠肺炎期間，商品生產供應鏈多數停擺，在物以稀為貴的狀態下，以調漲價格因應；另外一個說法則是大陸報復性消費的反彈，在「悶壞了」的壓力鍋中趁勢調漲，在大陸的社群網站多可看到討論；而多數品牌則在這波漲價中證實，其實每年因應物價，都會有定期調漲、調降的舉措，只是剛好撞上了這個時間點，實則和新冠肺炎一點關係也沒有。
早前據BoF（The Business of Fashion）報導，香奈兒部分經典包款在5月11日進行價格調整，並非全面漲價，而有調漲的商品調幅也不盡相同，包括Boy Chanel、最新主打Chanel 19系列都在調漲之列，香奈兒官方表示，「如同所有精品品牌，我們會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。所有調整的考量延續品牌對全球價格平衡的原則，並致力於降低市場間的產品價差。」品牌上一次調漲價格，是在2019年11月期間進行。
BALENCIAGA表示，「目前擬定在6月初的調漲，是季節性價格調漲策略，漲幅不會超過10%，至於是哪些商品調漲，總公司還未發布訊息；在上一波調漲中是有包含機車包系列的經典、鑲邊細節款；商品的價格調整都是常規動作，和疫情沒有相關。」路易威登亦表示近期的調漲與新冠肺炎疫情無關，品牌每年都會依照原物料的價格和物價波動等，做調漲、調降的處理，今年度的調整在5月5日已經完成，商品調漲幅度不一，大約落在4～5%之間。
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