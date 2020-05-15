這款台灣設計「壁咚」調味罐太促咪 海外網友狂敲碗哪裡買

生活壓力大，「療癒力」對現代人來說永遠不嫌多。一款台灣設計的「壁咚」調味罐，日前被日本網友在個人Twitter這款在台灣買到的趣味調味罐並分享後，不到三天即獲得11.3萬次的轉發，許多海外網友紛紛詢問哪裡買？購物網站Pinkoi指出，這款「壁咚」調味罐曾獲鶯歌陶瓷博物館「2015陶瓷新品獎」，在海外網友分享後，該商品品牌頁瀏覽數有高達300倍的成長。

日網友分享在台灣買到的鶯歌陶瓷博物館壁咚椒鹽罐。圖／摘自twitter

設計商品購物網站Pinkoi去年邀請「鶯歌陶瓷博物館」加入平台，讓台灣在地的好創意被更多人看見，而這件「壁咚」調味罐組正好被陶博館收錄其中，在Pinkoi上就能買到。創作者將胡椒罐設計為壁咚中的男女，一位伸手壁咚，另一位則害羞摀著嘴巴，使用完將調味罐歸位的那一刻，浪漫的「壁咚」即呈現在使用者面前，為平凡的調味工具增添了幽默感。

鶯歌陶瓷博物館壁咚椒鹽罐原價980元，優惠價833元。圖／Pinkoi提供

這款「壁咚」調味罐也被日網友拍下使用照，胡椒粉從眼、口灑出的那刻，畫面也從壁咚的浪漫感，瞬間變得相當搞笑，相當有反差感。此外，分享有趣事物的網路平台9GAG也在社群曝光，短短時間，也獲得2.1萬按讚及4千多次分享，也狂被詢問哪裡買，讓這款來自台灣的幽默可愛設計，瞬間紅到海外。