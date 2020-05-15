聽新聞
test
0:00 / 0:00
這款台灣設計「壁咚」調味罐太促咪 海外網友狂敲碗哪裡買
生活壓力大，「療癒力」對現代人來說永遠不嫌多。一款台灣設計的「壁咚」調味罐，日前被日本網友在個人Twitter這款在台灣買到的趣味調味罐並分享後，不到三天即獲得11.3萬次的轉發，許多海外網友紛紛詢問哪裡買？購物網站Pinkoi指出，這款「壁咚」調味罐曾獲鶯歌陶瓷博物館「2015陶瓷新品獎」，在海外網友分享後，該商品品牌頁瀏覽數有高達300倍的成長。
設計商品購物網站Pinkoi去年邀請「鶯歌陶瓷博物館」加入平台，讓台灣在地的好創意被更多人看見，而這件「壁咚」調味罐組正好被陶博館收錄其中，在Pinkoi上就能買到。創作者將胡椒罐設計為壁咚中的男女，一位伸手壁咚，另一位則害羞摀著嘴巴，使用完將調味罐歸位的那一刻，浪漫的「壁咚」即呈現在使用者面前，為平凡的調味工具增添了幽默感。
這款「壁咚」調味罐也被日網友拍下使用照，胡椒粉從眼、口灑出的那刻，畫面也從壁咚的浪漫感，瞬間變得相當搞笑，相當有反差感。此外，分享有趣事物的網路平台9GAG也在社群曝光，短短時間，也獲得2.1萬按讚及4千多次分享，也狂被詢問哪裡買，讓這款來自台灣的幽默可愛設計，瞬間紅到海外。
而日本雜貨品牌NATURAL KITCHEN，以多樣且平價的生活雜貨受消費者歡迎，是許多雜貨控喜歡挖寶的地方。以香料罐來說，最近推出了純白蘋果造型，可放砂糖、調味粉等調味料，上蓋舀匙孔設計，能把小舀匙放入不影響香料碗的閉合。還有兔子蛋型碗，無論放置水煮蛋或調味料擺在餐桌上都很療癒，且兩款價格都只要50元，花小錢就可以讓居家生活妝點小樂趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言