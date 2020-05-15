媲美馬卡龍的桃粉色！水蜜桃蓮霧你吃過嗎？

蓮霧香甜多汁，是年節送禮聖品，也是清涼消暑果品，農委會高雄區農業改良場推出蓮霧新品種「高雄2號-春之桃」，不僅果實碩大飽滿，桃紅色澤也十分討喜，口感細緻多汁，有「水蜜桃蓮霧」之稱，已非專屬授權由屏東縣南州地區農會推廣種植，並已有少量試種果品搶鮮上市。

高雄場場長戴順發表示，蓮霧是有台灣特色的水果，產地集中於高屏地區，傳統的栽培品種是南洋種及其大果品系，有容易裂果及高溫著色不良的問題，為了育成適合台灣風土氣候及消費喜好的品種，高雄場進行蓮霧雜交育種工作推出多個蓮霧品種。

他表示，「水蜜桃蓮霧」人工雜交育成，母本為印尼大果種（巴掌蓮霧）、父本為韓水蓊（大圓葉）蓮霧，它承襲了印尼大果種蓮霧的碩大果形，果色及植株生長勢則像韓水蓊，果形飽滿長鐘形，單果重平均為250公克，最大可超過500克，為目前市面上果型最大的品種。