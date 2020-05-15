聽新聞
test
0:00 / 0:00
媲美馬卡龍的桃粉色！水蜜桃蓮霧你吃過嗎？
蓮霧香甜多汁，是年節送禮聖品，也是清涼消暑果品，農委會高雄區農業改良場推出蓮霧新品種「高雄2號-春之桃」，不僅果實碩大飽滿，桃紅色澤也十分討喜，口感細緻多汁，有「水蜜桃蓮霧」之稱，已非專屬授權由屏東縣南州地區農會推廣種植，並已有少量試種果品搶鮮上市。
高雄場場長戴順發表示，蓮霧是有台灣特色的水果，產地集中於高屏地區，傳統的栽培品種是南洋種及其大果品系，有容易裂果及高溫著色不良的問題，為了育成適合台灣風土氣候及消費喜好的品種，高雄場進行蓮霧雜交育種工作推出多個蓮霧品種。
他表示，「水蜜桃蓮霧」人工雜交育成，母本為印尼大果種（巴掌蓮霧）、父本為韓水蓊（大圓葉）蓮霧，它承襲了印尼大果種蓮霧的碩大果形，果色及植株生長勢則像韓水蓊，果形飽滿長鐘形，單果重平均為250公克，最大可超過500克，為目前市面上果型最大的品種。
水蜜桃蓮霧產期為1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤則像法式甜點馬卡龍(Macaron)般的粉桃紅色，外觀相當精緻討喜。平均糖度為9到10度，清甜中帶有果香，皮薄無渣感，口感細緻又多汁，加上外觀色澤粉嫩，對於牙口不好又喜歡吃蓮霧的銀髮族而言，咬起來也不會費力，建議冷藏後切片食用最消暑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言