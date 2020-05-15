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520是世界蜜蜂日！嬌蘭攜手聯合國教科文組織保護蜜蜂
5月20日，代表著我愛你（520），卻也是世界蜜蜂日，法國保養品牌嬌蘭，許多保養品均以蜂蜜為主要原料，因此特別關注全球蜜蜂的保育生態，而5月20日就是呼籲大家要重視保育蜜蜂，今年2020年，嬌蘭宣布攜手聯合國教科文組織，共同呼籲保育蜜蜂。
蜜蜂是世界上唯一生產可供人類食用的昆蟲，全球有2萬種的蜜蜂，其中法國就有1千種，且蜜蜂的死亡率高達30%，比起一般昆蟲的5%死亡率還高。而且蜜蜂是維持生物多樣性的指標昆蟲，也能幫助植物繁衍，更能避免全球食物匱乏。
法國嬌蘭長期把物種保育納入企業核心，從2011年起，就跟法國烏埃尚島上的布列塔尼黑蜂協會（ACANB）合作，針對經濟與宣傳、研究方面提提供支持，2015年則是與法國蜜蜂觀察所合作，增加全歐洲的蜂巢數量。2017年成立蜜蜂大學，邀請專家找出最佳蜜蜂的保育方式，2018年則透過蜜蜂學校，在各小學中推出蜂覺醒計畫，讓小學生了解蜜蜂的重要性。
2020年，嬌蘭宣布與聯合國教科文組織合作，加入人類與生物圈計畫（UNESCO-MAB），推出各種蜜蜂保護方案，包括新養蜂人培訓課，希望培育新的養蜂人與養蜂機構，加強外界了解蜜蜂。
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