國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭 可愛又百搭預約成為韓妞必備款

韓妞們下一雙必備鞋款就是它！由韓國國民妹妹金裕貞搶先示範的FILA RGB跑鞋也引進台灣了，顏色多變又經典百搭，是出門時不可或缺的穿搭單品。然而，Nike的嬉皮暈染忍者鞋也很吸睛，大膽的配色與花紋，讓人穿出獨特個性。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

雖然過去幾季FILA最著名的就是「老爹鞋」，不過在這季品牌選擇其高科技專業跑鞋實驗室推出的「FILA RGB」系列作為主打，運用紅、綠、藍三色原理結合異材質運用變化出 111種鞋款，從經典色到時尚流行的顏色樣樣俱全。不僅如此，FILA還跟韓國知名文具品牌 MONAMI聯名推出FILA RGB FLEX MONAMI系列，而台灣更精選了10色引進。並由有著「國民妹妹」封號的女星金裕貞來詮釋，表述當代運動鞋履，為夏季帶來鮮活的氣息。而且FILA RGB跑鞋不只好看，還搭載了獨家避震止滑科技ENERGIZED動能迴力膠大底及FLOW SYSTEM足弓穩定技術減少衝擊，所以既好搭配同時又能穿得舒適。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

但如果想找有個性的美鞋，就不能忘了Nike全新的AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋，最初是採用腳趾分離設計，首度於1995年上市後迅速成為潮人必備款，每每推出新款都會被秒殺。因此，繼上回推出的全銀鏡面版本忍者鞋大受好評後，Nike將代表嬉皮文化的暈染彩色印花應用在鞋面上，鞋側與鞋後更採用混搭的黑紅色調變形蟲經典圖騰、豹紋印花相互映襯，搭配視覺效果增高的加厚鞋底與白色魔鬼氈設計，鞋內更有可愛的笑臉SWOOSH LOGO 巧思，無論混搭褲裝或花色洋裝，皆能顯現女孩的活潑氣息。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

FILA RGB湖水藍跑鞋2,480元。圖／FILA提供

FILA RGB焰火紅跑鞋2,480元。圖／FILA提供

Nike AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋4,300元。圖／FRUITION提供