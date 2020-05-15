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國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭 可愛又百搭預約成為韓妞必備款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

韓妞們下一雙必備鞋款就是它！由韓國國民妹妹金裕貞搶先示範的FILA RGB跑鞋也引進台灣了，顏色多變又經典百搭，是出門時不可或缺的穿搭單品。然而，Nike的嬉皮暈染忍者鞋也很吸睛，大膽的配色與花紋，讓人穿出獨特個性。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

雖然過去幾季FILA最著名的就是「老爹鞋」，不過在這季品牌選擇其高科技專業跑鞋實驗室推出的「FILA RGB」系列作為主打，運用紅、綠、藍三色原理結合異材質運用變化出 111種鞋款，從經典色到時尚流行的顏色樣樣俱全。不僅如此，FILA還跟韓國知名文具品牌 MONAMI聯名推出FILA RGB FLEX MONAMI系列，而台灣更精選了10色引進。並由有著「國民妹妹」封號的女星金裕貞來詮釋，表述當代運動鞋履，為夏季帶來鮮活的氣息。而且FILA RGB跑鞋不只好看，還搭載了獨家避震止滑科技ENERGIZED動能迴力膠大底及FLOW SYSTEM足弓穩定技術減少衝擊，所以既好搭配同時又能穿得舒適。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

但如果想找有個性的美鞋，就不能忘了Nike全新的AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋，最初是採用腳趾分離設計，首度於1995年上市後迅速成為潮人必備款，每每推出新款都會被秒殺。因此，繼上回推出的全銀鏡面版本忍者鞋大受好評後，Nike將代表嬉皮文化的暈染彩色印花應用在鞋面上，鞋側與鞋後更採用混搭的黑紅色調變形蟲經典圖騰、豹紋印花相互映襯，搭配視覺效果增高的加厚鞋底與白色魔鬼氈設計，鞋內更有可愛的笑臉SWOOSH LOGO 巧思，無論混搭褲裝或花色洋裝，皆能顯現女孩的活潑氣息。

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供
國民妹妹金裕貞示範FILA RGB跑鞋穿搭，凸顯了鞋款的百變與時髦特性。圖／FILA Korea提供

FILA RGB湖水藍跑鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA RGB湖水藍跑鞋2,480元。圖／FILA提供

FILA RGB焰火紅跑鞋2,480元。圖／FILA提供
FILA RGB焰火紅跑鞋2,480元。圖／FILA提供

Nike AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋4,300元。圖／FRUITION提供
Nike AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋4,300元。圖／FRUITION提供

AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋，鞋側與鞋後更採用混搭的黑紅色調變形蟲經典圖騰、豹紋印花相互映襯。圖／FRUITION提供
AQUA RIFT嬉皮暈染忍者鞋，鞋側與鞋後更採用混搭的黑紅色調變形蟲經典圖騰、豹紋印花相互映襯。圖／FRUITION提供

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