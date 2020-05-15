當DC英雄遇上懶人大咖，真的好渣？
你喜歡DC漫畫裡哪一位的超級英雄呢？是黑暗騎士的化身？還是女力代表？在嘖嘖募資平台上線僅僅90分鐘即達標的「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」，不到三天便突破百萬銷售，累積超過600百萬，2000多位粉絲的支持，也紛紛敲碗希望解鎖更多顏色與樣式可以挑選。CCILU(馳綠)團隊為了替近期煩悶的生活注入新活力，別出心裁推出「英雄聯盟」系列，並透過網路票選，選出前三名「蝙蝠俠」、「神力女超人」及「英雄幾何」款，讓穿搭也增添一點童趣！
這雙結合環保議題的「大咖鞋」，以回收咖啡渣結合回收寶特瓶做成鞋身紗線，裡頭的咖啡分子能夠有效控制異味發散，全鞋散發淡淡的咖啡香，著實讓「好渣變好咖」！此項獨特的XpreSole™技術也讓CCILU(馳綠)團隊在去年再度連莊了德國紅點設計大獎，173個國際媒體報導認證，可謂是真正的台灣之光！
臺灣陰晴不定的天氣，出門前常常會在考慮要穿哪一雙鞋子，才不會淋濕又悶熱一整天，擁有一雙防潑水的懶人休閒鞋，就再也不需煩惱，既輕量方便、還能配合造型穿搭。CCILU加碼免費回饋給支持者特製的「3D立體咖啡渣口罩套」，也能以優惠價加價購入，募資即將邁入倒數，更多資訊請見嘖嘖募資平台。讓我們一起支持環保，做自己人生中的大咖！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言