當DC英雄遇上懶人大咖，真的好渣？

你喜歡DC漫畫裡哪一位的超級英雄呢？是黑暗騎士的化身？還是女力代表？在嘖嘖募資平台上線僅僅90分鐘即達標的 「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」 ，不到三天便突破百萬銷售，累積超過600百萬，2000多位粉絲的支持，也紛紛敲碗希望解鎖更多顏色與樣式可以挑選。CCILU(馳綠)團隊為了替近期煩悶的生活注入新活力，別出心裁推出「英雄聯盟」系列，並透過網路票選，選出前三名「蝙蝠俠」、「神力女超人」及「英雄幾何」款，讓穿搭也增添一點童趣！

「XpreSole™咖啡防水休閒鞋」團隊推出「英雄聯盟」系列，讓穿搭增添童趣。圖／聯合數位文創 提供

這雙結合環保議題的「大咖鞋」，以回收咖啡渣結合回收寶特瓶做成鞋身紗線，裡頭的咖啡分子能夠有效控制異味發散，全鞋散發淡淡的咖啡香，著實讓「好渣變好咖」！此項獨特的XpreSole™技術也讓CCILU(馳綠)團隊在去年再度連莊了德國紅點設計大獎，173個國際媒體報導認證，可謂是真正的台灣之光！

臺灣陰晴不定的天氣，出門前常常會在考慮要穿哪一雙鞋子，才不會淋濕又悶熱一整天，擁有一雙防潑水的懶人休閒鞋，就再也不需煩惱，既輕量方便、還能配合造型穿搭。CCILU加碼免費回饋給支持者特製的「3D立體咖啡渣口罩套」，也能以優惠價加價購入，募資即將邁入倒數，更多資訊請見 嘖嘖募資平台 。讓我們一起支持環保，做自己人生中的大咖！