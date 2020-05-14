限時44天！韓國八色烤肉「599元吃到飽」

隨著畢業季節即將到來，八色烤肉於台中再度推出「599元吃到飽」的八色肉友會活動，讓喜愛吃豬肉的民眾，可以無限品嚐椒鹽豬五花、厚切豬五花等肉品，讓朋友一同歡聚，共同歡度畢業季。

來自韓國的八色烤肉，自2015年8月首次登台。店內招牌菜色，就是共有大蒜、紅酒、松葉、香草等8種不同口味的豬五花，另外還有供應多款韓式小菜與料理。原本採單點或是套餐制的八色烤肉，在今年3月時針對學生推出吃到飽優惠，本次再度推出限時吃到飽活動，共有「牛豬萬歲」與「罪愛豬豬」2種方案。「牛豬萬歲」套餐內容包括有8種口味豬五花，以及椒鹽豬五花、厚切松阪豬、淋醬牛五花、鹽烤牛肋條、鹽烤霜降牛等多種肉品，每人799元。「罪愛豬豬」套餐除了有椒鹽豬五花、厚切梅花豬、8種口味豬五花以外，還有辣烤豬皮等肉品，每人599元。

除了肉品之外，吃到飽方案並同步供應小菜、飲料與湯品，皆採無限供應。此次的活動時間自5月18日至6月30日，限定於「台中中友店」供應，需「4人以上」提前預定。