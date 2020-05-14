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Casio三度聯手本田Honda汽車 打造最親民賽車表
賽車表對男性消費者來說，因為結合了賽事的速度感，與計時的實用功能，有著致命的吸引力，向來都很受到歡迎。然而，多數的賽車表都有一點的消費門檻，因為常讓人「望表興嘆」。但卡西歐（Casio）和本田汽車（Honda）合作的表款，卻以親民的價格，讓人容易入手。
為慶祝EDIFICE品牌創立滿20周年，CASIO特別與本田汽車的Honda Racing部門，推出限量聯名ECB-10HR腕表。專為F1車隊Scuderia AlphaTauri車隊提供動力裝置的Honda，長期投入於世界級賽事且屢屢突破挑戰。雙方自2018年起展開聯名計畫，至今2020年為第三次的合作。而全新的ECB-10HR聯名表款，採用搭載藍牙智慧連結模組，八角形表圈搭配全黑IP處理的表殼設計，並選用紅色真皮表帶展現賽車運動的熱情。而且表盤與表帶環上皆印有Honda logo，底蓋則印有雙方標誌，細節處展現出聯名款式的獨特性。
不僅如此，除了聯名表款之外，CASIO也推出全新的ECB-10系列表款，一樣採納車隊成員的意見，加入「日誌計時」與「時區自動調整」功能。而且日誌計時可與配對手機上的日曆行程連結，透過手表就能顯示目前進行中的行程的剩餘時間或結束時間。此外，ECB-10系列即使在跨時區操作時，也可以根據當地時間自動校正時區，而無需操作手表上的任何按鈕。
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