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網拍史上最大顆的D色鑽石！佳士得6月強勢上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得6月16日起至30日舉辦的線上珠寶拍賣專場，由一枚28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指領銜。圖／佳士得提供
佳士得6月16日起至30日舉辦的線上珠寶拍賣專場，由一枚28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指領銜。圖／佳士得提供

高價品真的在網路上沒市場嗎？佳士得（Christie’s）顯然企圖挑戰這迷思。在即將於6月16日起至30日止登場的線上珠寶專拍，佳士得推出網路拍賣史上最大克拉的D色鑽石。這枚28.86克拉、成色D、淨度VVS1的TYPE IIA祖母綠切割鑽石戒指，估價約1百萬美金起，是目前為止佳士得線上拍賣價值最高的珠寶。

這枚領銜的鑽戒主石，屬於非常罕見的Type IIa鑽石，含氮量近乎零，因此特別純淨無色，自然界中僅有2%的鑽石能被歸類於Type IIa。6月的珠寶專場，除了領銜的這枚極致單顆美鑽戒指，此次專拍也推出多件知名品牌的大件作品，包括格拉夫的花卉圖騰藍寶石鑽石項鍊、寬版鏤空鑽石手鍊、粉紅剛玉蝴蝶鑽表等。

佳士得珠寶部門表示，有鑒於近來線上拍賣的參與度持續創新高，拍賣的層次也不斷提升，顯然客戶對於透過拍賣行的線上專場購買高價品的信心愈來愈高。除了每個月都將推出新的線上專場，也同時推出更高價值的拍品。今年二月的線上拍賣會上，一對格拉夫的紅寶石鑽石耳環就以18萬7,500美元成交，遠遠超越拍前的低估價8,000美元。，創下新的線上珠寶拍賣紀錄。

Kutchinsky祖母綠黃鑽與白鑽寬版手鐲，估價約30,000美元起。圖／佳士得提供
Kutchinsky祖母綠黃鑽與白鑽寬版手鐲，估價約30,000美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫鏤空鑽石寬版手鍊，估價約80,000美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫鏤空鑽石寬版手鍊，估價約80,000美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫鑽石藍寶石鏤空花卉項鍊，估價約70,000美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫鑽石藍寶石鏤空花卉項鍊，估價約70,000美元起。圖／佳士得提供
28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指，估價約100萬美元起。圖／佳士得提供
28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指，估價約100萬美元起。圖／佳士得提供
梵克雅寶綠玉髓鑽石花朵胸針，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供
梵克雅寶綠玉髓鑽石花朵胸針，估價約6,000美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫流蘇鑽石項鍊，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
Graff格拉夫流蘇鑽石項鍊，估價約20萬美元起。圖／佳士得提供
28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指，估價約100萬美元起。圖／佳士得提供
28.86克拉成色D淨度VVS1、Type IIa鑽石戒指，估價約100萬美元起。圖／佳士得提供
Graff 格拉夫經典蝴蝶粉紅剛玉鑽表，估價約50,000美元起。圖／佳士得提供
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珠寶 佳士得 拍賣會

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