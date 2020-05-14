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網拍史上最大顆的D色鑽石！佳士得6月強勢上拍
高價品真的在網路上沒市場嗎？佳士得（Christie’s）顯然企圖挑戰這迷思。在即將於6月16日起至30日止登場的線上珠寶專拍，佳士得推出網路拍賣史上最大克拉的D色鑽石。這枚28.86克拉、成色D、淨度VVS1的TYPE IIA祖母綠切割鑽石戒指，估價約1百萬美金起，是目前為止佳士得線上拍賣價值最高的珠寶。
這枚領銜的鑽戒主石，屬於非常罕見的Type IIa鑽石，含氮量近乎零，因此特別純淨無色，自然界中僅有2%的鑽石能被歸類於Type IIa。6月的珠寶專場，除了領銜的這枚極致單顆美鑽戒指，此次專拍也推出多件知名品牌的大件作品，包括格拉夫的花卉圖騰藍寶石鑽石項鍊、寬版鏤空鑽石手鍊、粉紅剛玉蝴蝶鑽表等。
佳士得珠寶部門表示，有鑒於近來線上拍賣的參與度持續創新高，拍賣的層次也不斷提升，顯然客戶對於透過拍賣行的線上專場購買高價品的信心愈來愈高。除了每個月都將推出新的線上專場，也同時推出更高價值的拍品。今年二月的線上拍賣會上，一對格拉夫的紅寶石鑽石耳環就以18萬7,500美元成交，遠遠超越拍前的低估價8,000美元。，創下新的線上珠寶拍賣紀錄。
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