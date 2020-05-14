東區租金狂降也扛不住！他曝藍心湄KiKi餐廳暫停營業關鍵
新冠肺炎疫情重創產業，根據勞動部資料，全台高達1047間企業放無薪假、影響1萬9千名勞工，其中觀光餐飲業更是受到疫情衝擊最嚴重的行業，連藍心湄創立已29年的KiKi餐廳，都宣布復興旗艦店將暫停營業。據了解停業關鍵仍在租金，儘管因疫情影響台北市東區租金已降3到4成，但房仲業者粗估KiKi餐廳復興旗艦店月租金應該20萬元起跳，月營業額至少需要100萬元才能打平。
由藍心湄所開設的KiKi餐廳全盛期共有9間分店、月營業額3千萬，不料近年國內餐飲業遭逢各種風暴襲擊，導致藍心湄陸續收掉5家分店，這次再受疫情衝擊，復興旗艦店將自6月16日起暫停營業，另一間誠品新板店更早早宣布自4月15日至7月14日期間暫停營業。
根據「三立新聞網」報導，住商不動產仁愛光復經理黃獻寬提到，因新冠肺炎疫情影響，台北市東區店面租金至今已降3到4成，即使房東降價求租，但仍擋不住疫情造成的倒店潮。黃獻寬表示，KiKi復興店周遭平均租金都調降2成，不過因KiKi復興店為3層樓建築、推測月租金約20到23萬元，以一般餐廳租金占總營業收入比例不超過3成推算，加上食材、人事費用等支出，KiKi復興店月營業額至少要達到100萬元才能打平。
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