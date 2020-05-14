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蕾哈娜、吉吉哈蒂德選搭精品頂級包款 製作過程超迷人

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
LV、FENDI和BURBERRY釋出旗下品牌的包款製程圖片或影片。圖／各品牌提供
LV、FENDI和BURBERRY釋出旗下品牌的包款製程圖片或影片。圖／各品牌提供

精品品牌的門面包款，多半講究工藝製程與奢華細節，近期FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和BURBERRY都釋出包款的製作過程和影片，嚴謹、精密的匠藝氣質，展現了精雕細琢之美。

蕾哈娜（Rihanna）、Zendaya都喜愛的FENDI Peekaboo，近期釋出了多支影片，將鐳射切割、Interlace編織和Intarsio鑲嵌等三項精湛工藝，分別發揮在手袋上，例如男用Peekaboo X-Lite包款，運用了Selleria牛皮車縫技術，內側是高溫壓印滿版的FF logo圖案皮革，分階段完成前側的水貂皮草、皮革飾片之後，再透過手工縫製和組裝，更顯此包款的奢華洗鍊。

Interlace編織則是相對傳統的工藝手法，應用在女款Peekaboo和迷你尺寸，先將皮革切割成條狀，再以手工進行組裝、編織成繩結，摺疊後使用大型金屬針縫製，將包身定型。包款上所有幾何圖紋的靈感，都來自FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的建築縮影，范冰冰的弟弟范丞丞也在近期拎了春夏最新款。

莎莉賽隆（Charlize Theron）和近期懷孕的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都詮釋過路易威登的Capucines迷你手袋，此一包款在2013年推出後即成為品牌經典之一，以1854年在巴黎的創始店路名Capucines命名，足見其皮革工藝代表地位。流暢的外型融合傳統與當代的輪廓，每一只包款都經過250道手工工序，鑄造LV縮寫金屬標誌、再嵌入皮革的細節薇琪特色，每一季都以紋繡、皮製花瓣或珍稀皮革等推出新款。

BURBERRY的TB專屬標誌性花押字包款系列，則是在孫芸芸選用後更見熱門，坎達爾珍娜也曾選搭同款手袋，近期也釋出製程影片，以奢華鞣製皮革於義大利工坊匠心打造，輔以手繪塗漆邊緣的細節；每個TB包款都以28道獨立工序製成，TB專屬花押字夾扣設計，靈感來自品牌創始人Thomas Burberry的姓名縮寫，在春夏季推出維多利亞猴群圖樣刺繡或小鹿斑比印花的藝術包款，也帶來新鮮感。

BURBRRY TB Bag釋出製作過程的手稿。圖／BURBERRY提供
BURBRRY TB Bag釋出製作過程的手稿。圖／BURBERRY提供
FENDI Peekaboo手袋，價格電洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo手袋，價格電洽。圖／FENDI提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜詮釋BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／BURBERRY提供
LV Capucines是歷經250道工序才打造完成的頂級包款。圖／LV提供
LV Capucines是歷經250道工序才打造完成的頂級包款。圖／LV提供
細節精緻的BURBRRY TB Bag是品牌近幾季的熱賣手袋。圖／BURBERRY提供
細節精緻的BURBRRY TB Bag是品牌近幾季的熱賣手袋。圖／BURBERRY提供
LV Capucines是歷經250道工序才打造完成的頂級包款。圖／LV提供
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BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包，65,000元。圖／BURBERRY提供
BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包，65,000元。圖／BURBERRY提供
Zendaya一身慵懶性感，詮釋Peekaboo手袋既時髦又迷人。圖／FENDI提供
Zendaya一身慵懶性感，詮釋Peekaboo手袋既時髦又迷人。圖／FENDI提供
LV Capucines的編織新款。圖／LV提供
LV Capucines的編織新款。圖／LV提供
路易威登Capucines迷你款以品牌創始店街道命名，也代表皮革工藝成就。圖／LV提供
路易威登Capucines迷你款以品牌創始店街道命名，也代表皮革工藝成就。圖／LV提供
FENDI Peekaboo包款的手工編織製程。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo包款的手工編織製程。圖／FENDI提供
孫芸芸演繹BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／取自IG
孫芸芸演繹BURBERRY小型雙色調帆布及皮革TB包。圖／取自IG
范冰冰的弟弟范丞丞演繹新款FENDI Peekaboo手袋。圖／FENDI提供
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莎莉賽隆高瘦俐落，背著LV Capucines迷你手袋展現當代女性自信美。圖／LV提供
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蕾哈娜是FENDI Peekaboo手袋的愛用者。圖／FENDI提供
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LV Capucines春夏新款，17萬6,000元。圖／LV提供
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吉吉哈蒂德以路易威登服裝搭襯LV Capucines迷你手袋，奢華優雅。圖／LV提供
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