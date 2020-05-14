蕾哈娜、吉吉哈蒂德選搭精品頂級包款 製作過程超迷人

精品品牌的門面包款，多半講究工藝製程與奢華細節，近期FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和BURBERRY都釋出包款的製作過程和影片，嚴謹、精密的匠藝氣質，展現了精雕細琢之美。

蕾哈娜（Rihanna）、Zendaya都喜愛的FENDI Peekaboo，近期釋出了多支影片，將鐳射切割、Interlace編織和Intarsio鑲嵌等三項精湛工藝，分別發揮在手袋上，例如男用Peekaboo X-Lite包款，運用了Selleria牛皮車縫技術，內側是高溫壓印滿版的FF logo圖案皮革，分階段完成前側的水貂皮草、皮革飾片之後，再透過手工縫製和組裝，更顯此包款的奢華洗鍊。

Interlace編織則是相對傳統的工藝手法，應用在女款Peekaboo和迷你尺寸，先將皮革切割成條狀，再以手工進行組裝、編織成繩結，摺疊後使用大型金屬針縫製，將包身定型。包款上所有幾何圖紋的靈感，都來自FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的建築縮影，范冰冰的弟弟范丞丞也在近期拎了春夏最新款。

莎莉賽隆（Charlize Theron）和近期懷孕的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），都詮釋過路易威登的Capucines迷你手袋，此一包款在2013年推出後即成為品牌經典之一，以1854年在巴黎的創始店路名Capucines命名，足見其皮革工藝代表地位。流暢的外型融合傳統與當代的輪廓，每一只包款都經過250道手工工序，鑄造LV縮寫金屬標誌、再嵌入皮革的細節薇琪特色，每一季都以紋繡、皮製花瓣或珍稀皮革等推出新款。