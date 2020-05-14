OKmart推升級版「福利券2.0」！36款商品優惠最低買1送1

近日氣溫逐漸升高，OKmart即日起至6月3日推出升級版「OK福利券2.0」，主打多款消暑冰品、飲料、鮮食等銅板價，精選22款暢銷商品最低買1送1、14款熱銷餐點組合，常溫飲料或糖餅全系列消費滿百元再折5元；上一波福利券創造出超過5成兌換率的五香茶葉蛋也不缺席，「OK福利券2.0」購買多款經典涼麵或指定商品送「五香茶葉蛋」一顆，購買手捲系列加購五香茶葉蛋也現省5元。為求環保，「OK福利券2.0」採無紙化發行，消費者可至OKmart官網下載於手機後，於門市消費結帳時出示即可。

OKmart推出的「OK福利券2.0」精選22款經典暢銷商品，包括「杜老爺草莓甜筒」買1送1、「黑松沙士加鹽600ml」第2件10元、「小美黑糖珍奶雪糕」3件特價69元、「卡迪那95度C北海道風味薯條（鹽味／海苔）」2件特價50元、「鮮味本舖烘烤魚條／大豬公魚乾」第2件10元等。

咖啡及鮮食部份也推出多款餐點組合優惠，包括「大杯美式咖啡」第2杯10元、平均每杯只要22元；「五香茶葉蛋」第2件半價、平均每顆下殺至7元；「紅燒牛腩燴飯」、「經典義大利肉醬麵」也祭出搭配指定飲品的組合優惠價；「香酥棒腿」、「經典葡式蛋塔」合購組合現折15元，另有多款飯糰、手捲搭配五香茶葉蛋可省5元的優惠。