快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蠟筆小新快閃店現身板橋車站 600項周邊讓鐵粉買過癮

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「蠟筆小新快閃店」集結超過600項周邊。圖／環球購物中心提供
「蠟筆小新快閃店」集結超過600項周邊。圖／環球購物中心提供

幽默可愛有高人氣的「蠟筆小新快閃店」首度快閃新北，即日起至5月31日快閃環球購物中心板橋車站B1，快閃店佈置以幼稚園制服造型為主，春日部防衛隊搭著校車的可愛模樣相當吸睛。快閃店集結超過600項周邊，要讓蠟筆小新鐵粉們盡情收集。

「蠟筆小新快閃店」即日起至5月31日快閃環球購物中心板橋車站B1。圖／環球購物中心提供
「蠟筆小新快閃店」即日起至5月31日快閃環球購物中心板橋車站B1。圖／環球購物中心提供

蠟筆小新和同學妮妮、風間、阿呆、正男組成的春日部防衛隊，他們戴著學生帽，身穿成套深藍色制服，再揹上黃色小書包去上學，卡通裡黃色小書包實體化了，環球購物中心板橋車站「蠟筆小新快閃店」首賣「幼稚園小書包」，正面寫上雙葉幼稚園，還有姓名欄可以寫上自己的名字，背面還印有春日部防衛隊五位成員的圖案，另有有蠟筆小新上學穿的黃色休閒鞋，共有兩款，印有小新名字及小新刺繡圖案。

蠟筆小新幼稚園小書包620元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新幼稚園小書包620元。圖／環球購物中心提供

「蠟筆小新快閃店」有超過600項生活雜貨，包括各式帆布包、餐具組、收納盒到票卡夾，從外出攜帶、隨身使用到居家用都有，全方位陪伴粉絲的日常。各式包款包括實用百搭的托特包、小手提袋、化妝包、長揹帶提袋，還有通勤族必備的票卡夾、零錢包等。

蠟筆小新票卡夾、零錢包490元起。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新票卡夾、零錢包490元起。圖／環球購物中心提供

居家周邊選擇則有各式蠟筆小新經典人物的「點心盤」、「造型碟」、「馬克杯」等，蠟筆小新最愛的巧克比餅乾變身「儲物盒」，不僅收納方便，還可以當椅子坐；還有「蠟筆小新垃圾桶」，以及蠟筆小新大頭造型、巧克比餅乾造型抱枕，在家使用或辦公室午睡都相當療癒。

蠟筆小新票卡夾670元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新票卡夾670元。圖／環球購物中心提供
巧克比餅乾儲物盒820元。圖／環球購物中心提供
巧克比餅乾儲物盒820元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新造型碟單個320元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新造型碟單個320元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新四季馬克杯單個490元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新四季馬克杯單個490元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新抱枕900元。圖／環球購物中心提供
蠟筆小新抱枕900元。圖／環球購物中心提供
巧克比餅乾造型抱枕670元。圖／環球購物中心提供
巧克比餅乾造型抱枕670元。圖／環球購物中心提供

快閃 環球購物中心 蠟筆小新

延伸閱讀

鄭恩彩也搶捧場 Boucheron快閃體驗空間La Masion 全球首現首爾至五月底

7-11可愛新貨到！「貓貓蟲咖波雨衣、Hello Kitty造型保冰杯」快衝一波

STAYREAL與「蠟筆小新」首度動感聯名 最萌屁屁星人、小白來襲！

連收2間！「麻膳堂」北車、板橋車站店都熄燈

相關新聞

東區租金狂降也扛不住！他曝藍心湄KiKi餐廳暫停營業關鍵

新冠肺炎疫情重創產業，其中觀光餐飲業更是受到疫情衝擊最嚴重的行業，連藍心湄創立已29年的KiKi餐廳，都宣布復興旗艦店將暫停營業。據了解停業關鍵...

限時44天！韓國八色烤肉「599元吃到飽」

隨著畢業季節即將到來，八色烤肉於台中再度推出「599元吃到飽」的八色肉友會活動，讓喜愛吃豬肉的民眾，可以無限品嚐椒鹽豬五...

Casio三度聯手本田Honda汽車 打造最親民賽車表

賽車表對男性消費者來說，因為結合了賽事的速度感，與計時的實用功能，有著致命的吸引力，向來都很受到歡迎。然而，多數的賽車表...

網拍史上最大顆的D色鑽石！佳士得6月強勢上拍

高價品真的在網路上沒市場嗎？佳士得（Christie’s）顯然企圖挑戰這迷思。在即將於6月16日起至30日止登場的線上珠...

蕾哈娜、吉吉哈蒂德選搭精品頂級包款 製作過程超迷人

精品品牌的門面包款，多半講究工藝製程與奢華細節，近期FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和BUR...

OKmart推升級版「福利券2.0」！36款商品優惠最低買1送1

近日氣溫逐漸升高，OKmart即日起至6月3日推出升級版「OK福利券2.0」，主打多款消暑冰品、飲料、鮮食等銅板價，精選...

蠟筆小新快閃店現身板橋車站 600項周邊讓鐵粉買過癮

幽默可愛有高人氣的「蠟筆小新快閃店」首度快閃新北，即日起至5月31日快閃環球購物中心板橋車站B1，快閃店佈置以幼稚園制服...

富豪辯護人美魔女金惠秀 伯爵PIAGET金表加持顯奢華

鎖定律師背景和法庭攻防戰的韓劇「Hyena：富豪辯護人」，日前在影音串流平台Netflix播出後叫好叫座，連帶讓劇中男女...

百達翡麗vs米老鼠 富藝斯跨類拍賣一「網」打盡

想買百達翡麗，同時又想收藏潮流藝術？跨門類的網路拍賣會提供一「網」打盡的絕佳機會。富藝斯（Phillips）亞洲呈獻首場...

加1元送早餐！和逸、慕軒飯店優惠快閃 每晚1,999元起

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店「5月快閃Flash Sale」，即日起延長至5月20日（入住到6月30日），預訂...

復古就是王道！adidas Originals攜手瘦子 延續Superstar傳奇魅力

運動品牌的復古風潮依舊興盛，因此在這季從adidas Originals、Reebok和Converse，都相繼推出以經...

夏天就是要穿白色！加上波浪、刺繡裝飾更有型

氣溫越來越高，連帶讓人在穿搭上喜歡選擇顏色較單一的淺色、亮色單品，特別是「白色」在夏季尤其受到歡迎，純淨的視覺感受好像也...

熱門新聞

黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險

獨／南台灣第一間！「拿坡里炸雞店」進駐高雄

藍心湄創立！19年「KiKi復興旗艦店」6月16日暫時停業

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

吳德榮：下周二今年最強梅雨到 各地注意劇烈天氣

黃蜂雲系又圓又對稱 鄭明典：代表颱風強度不會太弱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。