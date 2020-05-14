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蠟筆小新快閃店現身板橋車站 600項周邊讓鐵粉買過癮
幽默可愛有高人氣的「蠟筆小新快閃店」首度快閃新北，即日起至5月31日快閃環球購物中心板橋車站B1，快閃店佈置以幼稚園制服造型為主，春日部防衛隊搭著校車的可愛模樣相當吸睛。快閃店集結超過600項周邊，要讓蠟筆小新鐵粉們盡情收集。
蠟筆小新和同學妮妮、風間、阿呆、正男組成的春日部防衛隊，他們戴著學生帽，身穿成套深藍色制服，再揹上黃色小書包去上學，卡通裡黃色小書包實體化了，環球購物中心板橋車站「蠟筆小新快閃店」首賣「幼稚園小書包」，正面寫上雙葉幼稚園，還有姓名欄可以寫上自己的名字，背面還印有春日部防衛隊五位成員的圖案，另有有蠟筆小新上學穿的黃色休閒鞋，共有兩款，印有小新名字及小新刺繡圖案。
「蠟筆小新快閃店」有超過600項生活雜貨，包括各式帆布包、餐具組、收納盒到票卡夾，從外出攜帶、隨身使用到居家用都有，全方位陪伴粉絲的日常。各式包款包括實用百搭的托特包、小手提袋、化妝包、長揹帶提袋，還有通勤族必備的票卡夾、零錢包等。
居家周邊選擇則有各式蠟筆小新經典人物的「點心盤」、「造型碟」、「馬克杯」等，蠟筆小新最愛的巧克比餅乾變身「儲物盒」，不僅收納方便，還可以當椅子坐；還有「蠟筆小新垃圾桶」，以及蠟筆小新大頭造型、巧克比餅乾造型抱枕，在家使用或辦公室午睡都相當療癒。
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