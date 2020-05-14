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富豪辯護人美魔女金惠秀 伯爵PIAGET金表加持顯奢華
鎖定律師背景和法庭攻防戰的韓劇「Hyena：富豪辯護人」，日前在影音串流平台Netflix播出後叫好叫座，連帶讓劇中男女主角金惠秀和朱智勳大受關注。而金惠秀除了在「富豪辯護人」擔任女主角演出強悍女律師一腳，更在最新更新的第16集配戴上伯爵的Altiplano金表，一展上流貴氣。
除了以影集「信號Signal」、電影「老千」、「神偷大劫案」等多部作品聞名，早在1993年就以電影「初戀」一戰成名，並以23歲之齡摘下第14屆青龍電影獎的最佳女主角后冠，縱橫影壇30年；但保養得宜的她，常讓人快忘記歲月留下的痕跡，更在「富豪辯護人」擔任女主角，展現時而強悍、時而迷糊的可愛魅力。
而最新第16集劇情中，金惠秀分別在綠色運動服和黑白條紋上衣的兩套造型中，戴上伯爵（PIAGET）Altiplano系列的玫瑰金超薄腕表。Altiplano系列的「超薄」DNA，加上簡約風格表面和巴頓式時標，合適於生活中不同造型配戴，堪稱全方位時髦Dress Watch。玫瑰金的獨特溫潤色澤與高貴印象，搭配上伯爵自製的自動上鍊機芯，腕表備有34與38毫米兩種尺寸，另有表圈鑲鑽款式，透過68顆總重約0.6克拉的鑽石，展現日常中非日常的華麗火光。
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