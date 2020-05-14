百達翡麗vs米老鼠 富藝斯跨類拍賣一「網」打盡

想買百達翡麗，同時又想收藏潮流藝術？跨門類的網路拍賣會提供一「網」打盡的絕佳機會。富藝斯（Phillips）亞洲呈獻首場跨門類網上專拍《REFRESH：RELOAD》，品項橫跨當代藝術、珠寶和腕表共180件，將於2020年5月20日起至28日止開放競標。這場跨門類的策劃概念反映了當下社會現況，提供人們一個重新思考與自我定義的機會得以選擇「REFRESH」煥然一新或「RELOAD」重新載入。

拍賣內容分兩大主軸：「REFRESH」匯聚一系列色彩繽紛爛漫且溫暖人心的藝術品，搭配經典設計的珠寶與鐘表。「RELOAD」則集合一系列時尚流行的珠寶腕錶和潮流藝術、版本作品及潮玩公仔。藝術類的焦點拍品包括當代藝術家Katherine Bernhardt《偽裝的愛》、KAWS《無題（雲）》等，腕表部分則有百達翡麗型號5164R-001的18K玫瑰金自動上鍊兩地時間腕表，以及由設計師Marc Newson操刀的KAWS x Ikepod Horizon雙品牌聯名鈦金屬腕表等，風格迥異特質廣泛；珠寶品項除了一枚2.01克拉IF濃彩黃鑽配粉鑽鑽戒特別吸睛，還有梵克雅寶、卡地亞、格拉夫等知名品牌的作品。 Daniel Arsham x APPortfolio《迪斯尼系列米老鼠毛絨（普通版本）》，估價3,000港元起；Margherita Burgener帝王托帕石、碧璽鑽石項鍊，估價25,000港元起；2.01克拉IF濃彩黃鑽配粉紅鑽鑽戒，估價18萬港元起；百達翡麗型號5164R-001的18K玫瑰金自動上鍊兩地時間腕表，估價39萬港元起。圖／富藝斯提供 愛彼Royal Oak Offshore Survivor限量版黑鈦金自動上鍊計時腕表，編號第665/1000號，約2009年製， 估價12萬港元起。圖／富藝斯提供 （由上至下）Margherita Burgener 6.06克拉紅碧璽配紅寶石鑽戒，13,000港元起；天然翡翠配紅寶石及鑽石「小狗」別針，估價60,000港元起。圖／富藝斯提供 KAWS《無題（雲）》2010年作，估價25萬港元起。圖／富藝斯提供 勞力士Cosmograph Daytona型號6263精鋼鍊帶計時腕表，約1980年製，估價30萬港元起。圖／富藝斯提供 凱瑟琳伯恩哈特 《偽裝的愛》，2019年作，估價30萬港元起。圖／富藝斯提供 百達翡麗，型號5164R-001，18K玫瑰金兩地時間自動上鍊腕表，約2017年製，估價39萬港元起。圖／富藝斯提供 KAWS x Ikepod Horizon雙品牌聯名鈦金屬腕表由Marc Newson設計，約2012年製，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供