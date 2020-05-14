加1元送早餐！和逸、慕軒飯店優惠快閃 每晚1,999元起

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店「5月快閃Flash Sale」，即日起延長至5月20日（入住到6月30日），預訂全台「和逸飯店」每房每晚含稅價1,999元起；此外，只要再加1元都可享豐富晨光早餐，加價240元享完整住房24小時的尊榮禮遇。

全台和逸飯店4館，包括可鳥瞰高雄港都美景的「高雄中山館」，以親子人氣旅宿聞名「台南西門館」，或是位於台北都會精華區的「台北民生館」、「台北忠孝館」，皆享有超快閃優惠價，每房每晚1,999元起。連續兩年獲台北米其林指南推薦旅宿的「慕軒飯店」，也提供每晚2,499元起的優惠。

此外，和逸飯店與慕軒飯店全台5間飯店，即日起至5月31日攜手推出餐廳美食「買一送一」超值優惠。和逸飯店台北民生館、台北忠孝館、台南西門館超值下午茶買一送一；高雄中山館的高空餐廳Cozzi THE Roof，凡點選8盎司美國頂級肋眼牛排，享第二客餐點免費，活動期間用餐滿千即可參加抽獎，獎項包含午晚餐券、市價3萬多元套房雙人住宿券等。