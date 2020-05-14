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復古就是王道！adidas Originals攜手瘦子 延續Superstar傳奇魅力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
前MJ116頑童成員的瘦子，受邀詮釋經典Superstar鞋款與服飾。圖／adidas Originals提供
前MJ116頑童成員的瘦子，受邀詮釋經典Superstar鞋款與服飾。圖／adidas Originals提供

運動品牌的復古風潮依舊興盛，因此在這季從adidas Originals、Reebok和Converse，都相繼推出以經典鞋款為主的新詮釋版本。像是adidas Originals就主打問世50周年的Superstar系列，還請來多位名人包含饒舌歌手瘦子來演繹，更推出台北城市限定鞋款，要讓人不注目也難。

adidas有許多歷久不衰的人氣鞋款，而Superstar可說是經典中的經典，於是在今年迎來50周年的同時，品牌特意舉辦了盛大的慶祝活動，並攜手前MJ116頑童成員的瘦子來詮釋經典Superstar鞋款。雖然adidas Originals已經陸續推出不同的詮釋新作，但又以城市限定系列最具話題，主要於鞋側以英文分別小巧標示東京、上海、紐約等城市名稱，以經典黑白配色混搭異材質皮革。而且，品牌還加碼推出更加碼推出台北鞋款，除鞋墊上印有燙金紀念字樣外，鞋後跟更以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」兩種選擇，穿著時可依心情替換混搭。

前MJ116頑童成員的瘦子，受邀詮釋經典Superstar鞋款與服飾。圖／adidas Originals提供
前MJ116頑童成員的瘦子，受邀詮釋經典Superstar鞋款與服飾。圖／adidas Originals提供

同樣以城市為概念，推出復古經典鞋款的還有Reebok的Instapump Fury City Pack系列，保有原型鞋款輪廓，以東京、首爾城市之名打造全新的鞋款配色。像是，東京就以米白配上日本國旗上象徵太陽的紅色，首爾則以白色鞋身點綴上韓國國徽上象徵太極的紅與藍，凸顯了運動鞋和潮流文化、城市風格的相互影響，讓跨越地域的潮流文化社群能不斷融合並創新。

Reebok的Instapump Fury City Pack系列鞋，凸顯了運動鞋和潮流文化、城市風格的相互影響。
Reebok的Instapump Fury City Pack系列鞋，凸顯了運動鞋和潮流文化、城市風格的相互影響。

另外，Converse在去年4月以All Star Pro BB專業籃球鞋回歸，同時融入了現代科技，以Quadfit 織法的鞋面提供穩定性，並加入Nike React內核，支撐多次切入與平穩起跳，受到消費者的歡迎。於是，今年Converse推出全新Solstice系列，提供低筒與高筒鞋款，延續了相同設計，但改以亮眼配色吸引更多目光，打造獨特的籃球風格。

adidas Originals Superstar女裝MULE鞋2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Superstar女裝MULE鞋2,890元。圖／adidas Originals提供

Converse Solstice系列All Star Pro BB低筒籃球鞋3,980元。圖／Converse提供
Converse Solstice系列All Star Pro BB低筒籃球鞋3,980元。圖／Converse提供

Converse Solstice系列All Star Pro BB高筒籃球鞋4,280元。圖／Converse提供
Converse Solstice系列All Star Pro BB高筒籃球鞋4,280元。圖／Converse提供

Reebok Instapump Fury City Pack系列首爾城市鞋5,250元。圖／Reebok提供
Reebok Instapump Fury City Pack系列首爾城市鞋5,250元。圖／Reebok提供

Reebok Instapump Fury City Pack系列東京城市鞋5,250元。圖／Reebok提供
Reebok Instapump Fury City Pack系列東京城市鞋5,250元。圖／Reebok提供

adidas Originals台北城市限定Superstar休閒鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals台北城市限定Superstar休閒鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

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