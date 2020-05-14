復古就是王道！adidas Originals攜手瘦子 延續Superstar傳奇魅力

運動品牌的復古風潮依舊興盛，因此在這季從adidas Originals、Reebok和Converse，都相繼推出以經典鞋款為主的新詮釋版本。像是adidas Originals就主打問世50周年的Superstar系列，還請來多位名人包含饒舌歌手瘦子來演繹，更推出台北城市限定鞋款，要讓人不注目也難。

adidas有許多歷久不衰的人氣鞋款，而Superstar可說是經典中的經典，於是在今年迎來50周年的同時，品牌特意舉辦了盛大的慶祝活動，並攜手前MJ116頑童成員的瘦子來詮釋經典Superstar鞋款。雖然adidas Originals已經陸續推出不同的詮釋新作，但又以城市限定系列最具話題，主要於鞋側以英文分別小巧標示東京、上海、紐約等城市名稱，以經典黑白配色混搭異材質皮革。而且，品牌還加碼推出更加碼推出台北鞋款，除鞋墊上印有燙金紀念字樣外，鞋後跟更以魔鬼氈型式提供燙金的「臺北」及「TAIPEI」兩種選擇，穿著時可依心情替換混搭。

前MJ116頑童成員的瘦子，受邀詮釋經典Superstar鞋款與服飾。圖／adidas Originals提供

同樣以城市為概念，推出復古經典鞋款的還有Reebok的Instapump Fury City Pack系列，保有原型鞋款輪廓，以東京、首爾城市之名打造全新的鞋款配色。像是，東京就以米白配上日本國旗上象徵太陽的紅色，首爾則以白色鞋身點綴上韓國國徽上象徵太極的紅與藍，凸顯了運動鞋和潮流文化、城市風格的相互影響，讓跨越地域的潮流文化社群能不斷融合並創新。

Reebok的Instapump Fury City Pack系列鞋，凸顯了運動鞋和潮流文化、城市風格的相互影響。

另外，Converse在去年4月以All Star Pro BB專業籃球鞋回歸，同時融入了現代科技，以Quadfit 織法的鞋面提供穩定性，並加入Nike React內核，支撐多次切入與平穩起跳，受到消費者的歡迎。於是，今年Converse推出全新Solstice系列，提供低筒與高筒鞋款，延續了相同設計，但改以亮眼配色吸引更多目光，打造獨特的籃球風格。

adidas Originals Superstar女裝MULE鞋2,890元。圖／adidas Originals提供

Converse Solstice系列All Star Pro BB低筒籃球鞋3,980元。圖／Converse提供

Converse Solstice系列All Star Pro BB高筒籃球鞋4,280元。圖／Converse提供

Reebok Instapump Fury City Pack系列首爾城市鞋5,250元。圖／Reebok提供

Reebok Instapump Fury City Pack系列東京城市鞋5,250元。圖／Reebok提供