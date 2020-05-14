夏天就是要穿白色！加上波浪、刺繡裝飾更有型

氣溫越來越高，連帶讓人在穿搭上喜歡選擇顏色較單一的淺色、亮色單品，特別是「白色」在夏季尤其受到歡迎，純淨的視覺感受好像也帶有一點消暑氣息。

不過白色如果只是搭配簡單的設計比如說很多人很愛的基本款白T恤，有時在造型面不免會顯得有些單調，這時候就可以挑選一些細節有特別點綴和修飾的款式，或是特殊剪裁，不用過多的額外配件一樣可以穿的很有型。