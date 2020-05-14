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夏天就是要穿白色！加上波浪、刺繡裝飾更有型
氣溫越來越高，連帶讓人在穿搭上喜歡選擇顏色較單一的淺色、亮色單品，特別是「白色」在夏季尤其受到歡迎，純淨的視覺感受好像也帶有一點消暑氣息。
不過白色如果只是搭配簡單的設計比如說很多人很愛的基本款白T恤，有時在造型面不免會顯得有些單調，這時候就可以挑選一些細節有特別點綴和修飾的款式，或是特殊剪裁，不用過多的額外配件一樣可以穿的很有型。
團團選品精選的眾多品牌春夏都推出搭配特殊造型巧思的白色系單品，像是Comme des Garcons的裝飾波浪T恤、ACT N.1白色裝飾羽毛襯衫、Jil Sander不規則衣擺洋裝，以及Sacai鏤空設計白色罩衫等等，都是利用細節裝飾、剪裁帶出趣味。另外Tory Burch以典雅手帕為靈感推出的襯衫，也透過彩色的細緻刺繡為純白單品增色。Marc Jacobs則是用透膚蕾絲打造層層堆疊的宮廷風上衣，夢幻優雅。
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