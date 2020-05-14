橡木桶洋酒2020WWA奪4金 獲獎威士忌享「69折」歡慶價

2020年世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)獲獎名單出爐，橡木桶洋酒旗下代理品牌囊括5項分類組別冠軍、4面金牌、5面銀牌、4面銅牌，尤其以天頂酒廠表現最亮眼，繼2016年獲得「WWA世界最佳愛爾蘭單一麥芽威士忌」肯定後，2017、2018、2019連續三年獲得Irish Whiskey Masters金牌，今年再度榮獲金牌外，還摘下「高年份單一麥芽威士忌」冠軍，站穩威士忌界國際地位。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，橡木桶洋酒向來以獨到的眼光與專業的酒類知識，持續引進各國優質酒款，世界威士忌競賽(World Whiskies Awards, WWA)2007年開辦以來，至今已成為國際上最具指標性的競賽之一，每年代理品牌能從中獲獎，這不只象徵酒廠堅強的實力，也是對橡木桶洋酒的專業肯定。

歡慶獲獎，橡木桶洋酒整個5月將祭出此次WWA獲獎威士忌品牌，單瓶享有69折的優惠回饋。包括WWA常勝軍，來自愛爾蘭的天頂酒廠；還有蘇格蘭威士忌十大品牌之一，榮獲2020年WWA金牌及兩面銀牌的雷伯五號、英國威廉王子婚禮指定用酒，奪下英格蘭12年以下組別冠軍的英吉利酒廠；同樣在今年展露光芒，被Whisky exchange評選為2020年度威士忌的百樂門15年單一麥芽威士忌，現在全球歡慶價1,999元(每人只限購6瓶)。

橡木桶洋酒旗下代理數百種國際品牌及上千種酒款，相關資訊可查官網，或橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」。

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