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慶零確診SOGO推美食買一送一 壽司郎5月22日進駐美麗華

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
日本迴轉壽司「SUSHIRO壽司郎」將於5月22日進駐大直美麗華百貨2樓。圖／美麗華提供
日本迴轉壽司「SUSHIRO壽司郎」將於5月22日進駐大直美麗華百貨2樓。圖／美麗華提供

國內突破連續7天「零確診」關卡，已累計32天無本土病例，力行防疫新生活的同時，也代表民眾生活將漸漸恢復軌道。慶祝零確診滿月，SOGO復興館推出買一送一美食優惠。此外為感謝醫療人員辛勞，即日起至5/17於SOGO忠孝館指定品牌出示醫護人員證件，單筆消費滿500元可現抵100元。

SOGO復興館即日起至5/31，推出點水樓、勝勢豬排、新葡苑、紅花鐵板燒、city’super等9大品牌指定品項享買一送一優惠，包括5/24前有點水樓小籠包(單一口味)、新葡苑的XO醬炒蘿蔔糕，以及city’super HOUSE大佛蒙特咖喱、宮武ACE讚岐/北海道烏龍麵、city’super義大利特級初榨冷壓橄欖油等皆買1送1。

SOGO忠孝館5/17前，推出在胡同、九如、328加東叻沙、韓京、雪坊、哥本哈根、UCC、邁泉、聚鍋、東洋等指定專櫃，出示醫護人員證件，可享單筆消費500元現抵100元。

另外，日本迴轉壽司「SUSHIRO壽司郎」將於5月22日進駐大直美麗華百貨2樓，推出三款開幕限定壽司40元起，包括40元的「極上鮪魚大腹」，「烏魚子赤蝦」原價60元、享40元的開幕限定價，另有60元的「赤鯥」。

慶祝零確診滿月，SOGO忠孝、復興館推出買一送一與醫護專屬優惠。圖／本報資料照片
慶祝零確診滿月，SOGO忠孝、復興館推出買一送一與醫護專屬優惠。圖／本報資料照片
SOGO復興館點水樓5/24前小籠包買一送一。圖／本報資料照片
SOGO復興館點水樓5/24前小籠包買一送一。圖／本報資料照片

SOGO 壽司

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