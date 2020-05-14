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限時3天！康是美單筆消費滿額送「衛生紙買1送1兌換券」
康是美宣布推出限時3天的「振興經濟日」購物方案，5月15、16、17日到康是美單筆消費滿600元以上，即可拿到衛生紙買1送1兌換券，預計送出600萬元的回饋，活動詳情請洽店內公告。
5月15、16、17日到康是美全台門市單筆消費滿600元送衛生紙買1送1兌換券，兌換券的使用方式是在5月15日至5月24日購買COSMED抽取式衛生紙110抽8包衛生紙可享買1送1優惠。周六刷國泰世華信用卡全店單筆消費滿888元享100元現金折價券；周日臉部及身體保養、醫美、彩妝、面膜、髮類、LOHAS等美妝類指定商品單筆消費滿888元享100元現金折價券。
活動期間還有5款超低價閃購商品，包括巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液125ml原價299元、特價買1送1；ORAL-B PRO 450 3D電動牙刷原價2,290元、特價買1送1；限量出清的Biore含水防曬清透水凝露、Biore含水防曬保濕水凝乳原價290元、特價189元。
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