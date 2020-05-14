限時3天！康是美單筆消費滿額送「衛生紙買1送1兌換券」

康是美宣布推出限時3天的「振興經濟日」購物方案，5月15、16、17日到康是美單筆消費滿600元以上，即可拿到衛生紙買1送1兌換券，預計送出600萬元的回饋，活動詳情請洽店內公告。

5月15、16、17日到康是美全台門市單筆消費滿600元送衛生紙買1送1兌換券，兌換券的使用方式是在5月15日至5月24日購買COSMED抽取式衛生紙110抽8包衛生紙可享買1送1優惠。周六刷國泰世華信用卡全店單筆消費滿888元享100元現金折價券；周日臉部及身體保養、醫美、彩妝、面膜、髮類、LOHAS等美妝類指定商品單筆消費滿888元享100元現金折價券。