Tiffany經典Elsa Peretti手環50週年限定版 太潮了！

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的經典作品之一,無疑是由傳奇設計師Elsa Peretti打造的Elsa Peretti Bone Cuff。手環自1970年代問世以來,流暢符合人工學的輪廓,完美貼合佩戴者手腕成為和諧整體。推出以來不但傳奇女星蘇非亞羅蘭、Liza Minnelli等都是忠實粉絲,新一代的巨星安潔莉納裘莉、瑪格羅比、Naomi Watts等人也都曾配戴它出席各種公開場合,甚至登上紅毯,雋永魅力可見一斑。Elsa Peretti Bone Cuff手環歡慶50周年推出限定版,以銅質打造充滿活力的紅、藍與綠色,向Elsa Peretti對色彩的熱愛致敬。

Elsa Peretti曾言:「我總是對技術細節及感受很有興趣:每件珠寶都應既迷人且又可輕鬆舒適地配戴。」經典Bone Cuff手環專為左手與右手分開打造、完美貼合不同手腕的設計,呈現嶄新獨特工藝,傳遞新奇與創意理念。Bone Cuff手環質感與雕塑線條的靈感來自於她年輕時到訪羅馬17世紀的人骨教堂與她在巴塞隆納高第作品米拉之家的時光。除了Bone Cuff,Open Heart系列心型圖騰的鍊墜也是她為Tiffany創作的經典之一。除了在Tiffany專門店可以欣賞到Elsa Peretti的備受推崇的美學,她的作品也被世界知名博物館典藏,是此世代最重要的設計師之一。 Tiffany & Co.推出Elsa Peretti Bone Cuff手環50周年限定版,各17,000元。圖/Tiffany & Co.提供 Tiffany & Co.推出Elsa Peretti Bone Cuff手環50周年限定版。圖/Tiffany & Co.提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff 50周年限定版銅質綠色右手腕手環,17,000元。圖/Tiffany & Co.提供 Tiffany & Co.推出Elsa Peretti Bone Cuff手環50周年限定版。圖/Tiffany & Co.提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff 50周年限定版銅質紅色左手腕手環,17,000元。圖/Tiffany & Co.提供 Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff 50周年限定版銅質藍色左手腕手環,17,000元。圖/Tiffany & Co.提供