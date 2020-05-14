限時18天「免費送1球冰」！哈根達斯敦南店月底搬家

隨著夏天即將到來，哈根達斯新推出獨家新品「冰淇淋閃電泡芙禮盒」，以法國莎布蕾酥餅與5種冰淇淋結合，帶來充滿時尚感的甜點滋味，還有全新的夏季蛋糕「哈密瓜芒果冰淇淋蛋糕」與「頑皮小玉冰淇淋蛋糕」。另外隨著敦南旗艦店即將搬遷，5月14日至5月31日期間，至店內消費即可獲贈熟客嘗鮮券，可以免費兌換冰淇淋與享8折優惠。

已經佇立台北東區商圈多年的哈根達斯敦南旗艦店，即將於5月31日結束營業，而搬遷後的新店面則會於6月3日全新開幕。新店將會採用歐洲風的簡約風格，透過木紋、素雅的裝飾，取代原本奢華的空間，並且搭配年輕化的品牌識別，帶給民眾不同的用餐體驗。

隨著新店即將開幕，同步新推出「冰淇淋閃電泡芙禮盒」，以法國的閃電泡芙為設計概念，將法國餅乾「莎布蕾酥」餅取代泡芙，再分別搭配草莓、抹茶、香草、藍莓、芒果等5款冰淇淋，外層裹上巧克力，每盒5入裝，售價1,680元。

在敦南店也搶先新推出哈密瓜芒果冰淇淋蛋糕、頑皮小玉冰淇淋蛋糕等兩款新品蛋糕，有著可愛並富有童趣的水果造型。其中「哈密瓜芒果冰淇淋蛋糕」選用哈密瓜冰淇淋、芒果冰淇淋，有著擬真的哈密瓜外型，7吋售價2,180元。「頑皮小玉冰淇淋蛋糕」則是吃得到芒果、哈密瓜、草莓、白桃覆盆子等口味的冰淇淋，藉由水果拼盤的方式呈現，7吋售價2,380元。