鄭恩彩也搶捧場 Boucheron快閃體驗空間La Masion 全球首現首爾至五月底

日前在大熱韓劇「永遠的君主（The King）」中與李敏鎬大演對手戲的鄭恩彩，除變身最美女總理，更在戲中穿戴上Boucheron珠寶，一展優雅貴氣。而身為品牌好友的鄭恩彩，日前更出席了Boucheron位於南韓的La Maison快閃店。除親身體驗Serpent Bohème系列項鍊珠寶配戴、更大方美美自拍，展現甜美仙氣。

這處位於首爾板橋現代百貨（Hyundai Department Store）的「La Maison」珠寶體驗空間，經典的長八角形空間結構，嘗試還原Boucheron位於巴黎芳登26號專賣店的浪漫氛圍，除齊備經典傳承、生活藝術、風格與創新四大元素，更是Boucheron的全球2020年度創新概念。「經典傳承」空間的靈感來自總店內的Salon Chinois，包含一件1913年的黃金手提包、1946年的流蘇手鍊的眾多古董逸品，像輕觸了時光隧道的開關，透過珠寶的跨時空對話，展現Boucheron百年歷史的精湛金工技藝。