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鄭恩彩也搶捧場 Boucheron快閃體驗空間La Masion 全球首現首爾至五月底

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
鄭恩彩日前出席Boucheron位於南韓首爾的La Maison快閃體驗空間，並配戴多款Serpent Bohème系列珠寶。圖 / Boucheron提供。
鄭恩彩日前出席Boucheron位於南韓首爾的La Maison快閃體驗空間，並配戴多款Serpent Bohème系列珠寶。圖 / Boucheron提供。

日前在大熱韓劇「永遠的君主（The King）」中與李敏鎬大演對手戲的鄭恩彩，除變身最美女總理，更在戲中穿戴上Boucheron珠寶，一展優雅貴氣。而身為品牌好友的鄭恩彩，日前更出席了Boucheron位於南韓的La Maison快閃店。除親身體驗Serpent Bohème系列項鍊珠寶配戴、更大方美美自拍，展現甜美仙氣。

這處位於首爾板橋現代百貨（Hyundai Department Store）的「La Maison」珠寶體驗空間，經典的長八角形空間結構，嘗試還原Boucheron位於巴黎芳登26號專賣店的浪漫氛圍，除齊備經典傳承、生活藝術、風格與創新四大元素，更是Boucheron的全球2020年度創新概念。「經典傳承」空間的靈感來自總店內的Salon Chinois，包含一件1913年的黃金手提包、1946年的流蘇手鍊的眾多古董逸品，像輕觸了時光隧道的開關，透過珠寶的跨時空對話，展現Boucheron百年歷史的精湛金工技藝。

「創新實驗室」則將Fleurs éternelles永恆之花、Plume de Paon系列及Animaux系列，透過工藝過程、手繪草稿的形式，讓人欣賞領略Boucheron的大膽創新精神；想親身配戴？象徵風格的「型格專區」則提供參觀者親身配戴與拍照的完整體驗，近距離親炙珠寶魅力。最後一處法式風格的咖啡館則帶將生活與藝術合而為一，宛如總店內「冬日花園」的空間，像品牌創辦人Frédéric Boucheron先生親自熱情情款待，參訪者都能於此停駐小歇，同時欣賞到Quatre系列與Jack系列的經典身影。快閃店已於五月開放，並將持續至五月31日為止。

八角形的空間規劃了四大專區，也呼應Boucheron經典的八角廓形哲學。圖 / Boucheron提供。
八角形的空間規劃了四大專區，也呼應Boucheron經典的八角廓形哲學。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列項鍊，鑲嵌736顆鑽石約28.80克拉，565萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列項鍊，鑲嵌736顆鑽石約28.80克拉，565萬元。圖 / Boucheron提供。
四大展區中的型格專區類似Styling Room的概念，可讓人自由試戴Serpent Bohème春夏新品、美型留影。圖 / Boucheron提供。
四大展區中的型格專區類似Styling Room的概念，可讓人自由試戴Serpent Bohème春夏新品、美型留影。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列指環，將靈蛇抽象化改為宛如水滴般的橢圓形設計，黃金750材質，並鑲嵌一顆約1.60克拉青金石，61,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列指環，將靈蛇抽象化改為宛如水滴般的橢圓形設計，黃金750材質，並鑲嵌一顆約1.60克拉青金石，61,000元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 快閃 南韓

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