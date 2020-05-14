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疫情下激發出求生活路 後疫情時代百貨業怎麼走？

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
國內疫情趨緩，消費者更願意走出門，信義商圈逛街人潮湧現。本報資料照片
國內疫情趨緩，消費者更願意走出門，信義商圈逛街人潮湧現。本報資料照片

隨著國內疫情趨緩，整體社會也將進入「防疫新生活」階段，疫情緊張期間人流大受衝擊的百貨業，透過打造安心賣場，並加速啟動線上消費、無接觸消費模式，可說是對內積極求穩，對外努力求生。過去百貨談新零售多為紙上談兵，疫情期間則是真正操兵打仗，面對後疫情時代，這場新零售軍演將落實為百貨常態，以滿足消費者需求的百貨線上線下消費模式輪廓不只更清晰，運作上更需持續深化推進。

疫情緊張時期，民眾遵守政令宣導多待在家，而每天敞開大門營業的百貨，面對的是門可羅雀、等不到客人上門的情境。雖然百貨App宅配加速上線，但客人不出門，不逛街自然不會產生購買欲望與行動，這段期間像是京站、新光三越、SOGO、遠東百貨等百貨紛紛透過粉絲團直播，不只百貨櫃姐櫃哥、樓管、小編化身為直播大軍，就連百貨高層主管也親自上陣直播，把商品透過鏡頭主動帶到消費者面前。

而本來只是趁疫情期間練兵的直播模式，也讓百貨摸索出直播新商機，京站表示，挑選出的商品提供直播優惠價有誘因，加上直播主與顧客互動，客人更容易瞭解商品，比單純的網購更具說服力，以各項直播商品為例，大約可增加2至5成的銷售量。京站總經理柯愫吟指出，京站主力客群落在20歲～35歲的年輕人，對於新科技接受度高，大約在2年前直播話題興起，京站就開始嘗試樓管直播與顧客互動，漸漸成為常態性行銷宣傳，因疫情關係今年3月開始嘗試線上導購銷售，反應相當不錯，未來會提供更多元的銷售平台，不會只侷限在實體銷售。

透過直播主與顧客互動，客人更容易瞭解商品，比單純的網購更具說服力。圖／京站提供
透過直播主與顧客互動，客人更容易瞭解商品，比單純的網購更具說服力。圖／京站提供

新光三越台北南西店指出，直播除了業績效益，也增加與顧客互動，帶來數位新客，4月因超級品牌日天天直播，南西店線上業績為3月的2倍以上。SOGO表示，以防疫期間來說，可以增加實體賣場與消費者之間的可近性，搭配百貨自營電商，真正做到OMO(Online-Merge-Offline，線上與線下融合)效益，另外也可增加通路或商品的網路聲量，並補充業績。加上臉書粉絲團跨越地理限制，也會吸引到外縣市消費者或國外上網購物。百貨紛紛表示，就算疫情結束後，直播也絕對會變成百貨行銷的新常態。

疫情緊張期間，百貨櫃哥櫃姐、樓管、小編化身直播大軍，甚至百貨主管都親自上陣直播。圖／SOGO提供
疫情緊張期間，百貨櫃哥櫃姐、樓管、小編化身直播大軍，甚至百貨主管都親自上陣直播。圖／SOGO提供

後疫情時代的百貨業會出現什麼樣的變化？柯愫吟認為，疫情漸漸穩定後，消費的意願將慢慢恢復，但還是無法馬上恢復到疫情前的狀態。疫情影響消費型態不會只是短期的，消費者將更重視健康的追求。持續打造安心、安全的賣場環境及提供多元化的銷售平台，會是百貨接下來最需要努力的方向。

SOGO百貨資深副總吳素吟表示，電商對實體百貨而言是賣場延伸的一部分，會持續優化直播效益並與自營電商結合，做到線上線下整合。無論百貨自營電商或美食外送服務，將會更加強化優化，未來百貨餐飲外送服務會更便利客人取餐，也會多方與外送平台合作，將美食外送服務做的更便利。

新光三越台北南西店行銷經理李香萩指出，消費會漸漸恢復正常，消費者將多了一種新型態的消費模式，線上線下無縫接軌並可同時並存。數位新客將成為另一群實力消費群。

後疫情時代的百貨業，線上線下消費模式輪廓不只更清晰，運作上更需持續深化推進。圖／新光三越提供
後疫情時代的百貨業，線上線下消費模式輪廓不只更清晰，運作上更需持續深化推進。圖／新光三越提供
透過直播，增加實體賣場與消費者之間的可近性。圖／SOGO提供
透過直播，增加實體賣場與消費者之間的可近性。圖／SOGO提供

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