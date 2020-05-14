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疫情趨緩野餐夯！團購網人氣法國麵包一周狂賣1700條
近日疫情趨緩，在家悶了很久的人們紛紛走向戶外，可以呼吸新鮮空氣的野餐、露營正夯，也帶動相關美食的買氣。根據美食團購網ihergo愛合購統計，近一周野餐美食整體業績成長約1.2成，尤其烘焙類漲幅最顯著，包括麵包、杯子蛋糕、盒裝甜點等都是人氣夯品，熱賣冠軍為台北「法蘭司烘焙」的經典麵包組，近一周累積賣出1,711條，組合中包含下單須排隊等半年的人氣爆款「法蘭司維也納牛奶麵包」，透過組合訂購約2周內可到貨。
ihergo愛合購表示，烘焙類向來是野餐美食的主力，麵包是今年的大熱門，其中又以棍型、長型的「法國麵包」最受歡迎，台北排隊名店「法蘭司烘焙」的經典麵包穩坐熱銷冠軍，組合中除了有「法蘭司維也納牛奶麵包」之外，還有萬丹紅豆麵包、德式香蒜、瑞塔納、海尼根等4款法國麵包，愛合購販賣組合5種口味各2條。烘焙牛奶麵包、福利麵包大蒜奶油法包等也是近期法國麵包的人氣榜前3名。
除了麵包之外，方便攜帶的盒裝甜點、杯子蛋糕、布丁奶酪等今年買氣持續延燒，不少烘焙名店5月份推出高顏值新品搶攻野餐商機，像是花蓮TOP王子洋公館的「香蕉奶昔抱抱」，豹紋圖案加上香蕉造型，可愛又吸睛；台中樂樂甜點推出「芋泥螺旋捲」，湖水綠手拿盒超唯美，紫色芋泥與螺旋麵包搭配精緻典雅；嘉義人氣排隊名店方塊吐司今年也趕搭野餐潮，推出8色8種口味，繽紛又討喜。
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