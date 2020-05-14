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rag & bone美國地區限量版口罩 為紐約飢餓救助盡心力
美國品牌rag & bone以服裝布料生產口罩，為新冠病毒（COVID-19）受影響的人們提供防護，此限量版非醫療用口罩為美國製，在防疫中也展現品牌的工藝與實用性。
rag & bone限量版非醫療用口罩Stealth Mask系列，原料採用rag & bone服裝的布料升級再造，製作地點分為紐約時裝區（New York’s garment district）和洛杉磯兩地。此系列口罩目前僅在品牌官網限量販售，也只有美國地區可購買，價格坐落在30～55美元、約折合台幣905～1,660元之間，每售出一個口罩，rag & bone即捐贈5美元（約台幣150元）給City Harvest組織。City Harvest是紐約最大型的私人飢餓救濟與食物救援組織，每5美元的捐贈金將可供給食物給18名需要幫助的人們；其餘部分收益則維持紐約、洛杉磯兩地工人得以繼續生產非醫療用口罩。
在此防疫時期，rag & bone以此提供社會回饋，品牌也邀請素人紐約客拍攝戴上Stealth Mask口罩系列的照片，都是紐約街頭日常生活或工作時的情景，也將於官方社群媒體陸續發佈關於這些紐約客們的故事，用情感鏈結的溫暖度過艱難時期。
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