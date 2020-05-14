Harry Winston頂級絕美The One鑽戒 預約六月幸福盟誓

鑽石之所以常和誓言、約定多所關聯，正因每顆鑽石的獨一無二，象徵人與人之間重要關係的締結，是如此的神聖與耀眼。曾經手無數傳奇名鑽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）今夏推出The One訂婚系列，透過鑽石的璀璨光芒與貴重稀有，見證戀人們將彼此定錨心中柔軟一塊的甜蜜時刻。

從理查波頓（Richard Burton）贈予伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）剔透無瑕的水滴型切工鑽石，希臘船王Aristotle Onassis向賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）求婚時獻上的傳奇名鑽賴索托3號鑽石（LESOTHO III），又或是伊朗皇后Farah Diba結婚時王冠上鑲嵌的彩鑽光之眼（Nur-ul-Ain），都是出自Harry Winston的傳奇絕美鑽石，而因應即將來臨的六月幸福婚潮，Harry Winston也推出The One訂婚系列推出多款鑽石婚戒與頂級鑽，預約幸福盟誓一刻。