Harry Winston頂級絕美The One鑽戒 預約六月幸福盟誓
鑽石之所以常和誓言、約定多所關聯，正因每顆鑽石的獨一無二，象徵人與人之間重要關係的締結，是如此的神聖與耀眼。曾經手無數傳奇名鑽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）今夏推出The One訂婚系列，透過鑽石的璀璨光芒與貴重稀有，見證戀人們將彼此定錨心中柔軟一塊的甜蜜時刻。
從理查波頓（Richard Burton）贈予伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）剔透無瑕的水滴型切工鑽石，希臘船王Aristotle Onassis向賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）求婚時獻上的傳奇名鑽賴索托3號鑽石（LESOTHO III），又或是伊朗皇后Farah Diba結婚時王冠上鑲嵌的彩鑽光之眼（Nur-ul-Ain），都是出自Harry Winston的傳奇絕美鑽石，而因應即將來臨的六月幸福婚潮，Harry Winston也推出The One訂婚系列推出多款鑽石婚戒與頂級鑽，預約幸福盟誓一刻。
像是The One系列枕形切工鑽石戒指，主石外緣再以密釘鑲嵌鑽石環繞，呈現鑽石魅力的極大可能，圓形明亮式切工鑽石婚戒，圓形明亮式切工主石似為戀人獻上祝福、和諧而圓滿；另外第五大道Avenue Classic系列腕表與粉紅腕表，則以強烈的Art Deco裝飾藝術風格，從結構帶人神返經典的紐約第五大道，也為幸福人生、開啟時光的全新篇章。
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