聽新聞
test
0:00 / 0:00
玩樂園、飯店續住「免費」！義大「醫護、媽媽」享優惠
為慶祝台灣防疫有成，本土零確診滿月，自即日起至5月31日期間，全台醫護人員憑醫護識別證件，可享義大遊樂世界免費入園優惠，另外具有「媽媽身份」者，也可享免費入園。另外還有兒童門票99元、成人門票599元等優惠方案。另外醫護人員入住義大飯店，也可享「第2晚免費」的優惠。
本次義大遊樂世界所推出的優惠中，全台醫護及藥事人員，憑醫護識別證可享本人免費入元。另外具有「媽媽身份」的民眾，憑身份證、戶口名簿、媽媽手冊，亦可享當日免費入園。一般民眾在現場購票入園，可享599元的優惠價（原價899元），並且再送園區內100元餐券一張；12歲以下孩童入元，優惠價則為99元。
另外即日起至5月31日期間，透過官網或電話預定，入住義大皇家酒店每晚3,410元起，義大天悅飯店雙人價2,860元起。週日至週五期間，醫護人員續住第2晚或預訂第2間，房價「+0」，媽媽則只需加價99元。此外，醫護人員或媽媽本人住宿期間，可享有一次義大皇家酒店星亞自助餐午餐或晚餐、義大天悅飯店百匯餐廳單點吃到飽，用餐金額「+0」，12歲以下孩童用餐優惠99元。
至於義大世界購物廣場則推出「我愛+0」活動，只要台灣零確診，翌日全館消費E卡點數2倍送，另外6月14日前，還有來電禮兌換活動，包括有玻璃快速沖泡壺組、「義大利Mama Cook陶瓷奶鍋組等禮品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言