蝦皮購物「517吃貨節」開跑！天天限時推出銅板價美食，獨家聯名美食5折起

近來自煮風氣提升，帶動電商平台米、麵食等適合久存的食品每月業績成長，就連放鬆紓壓的零食類也有穩定買氣，蝦皮購物即日起至5月17日推出第二屆「517吃貨節」，天天限時推出1元、5元、7元等銅板價美食，人氣獨家聯名美食5折起外，還有「吃貨下單，蝦皮買單」美食補貼活動，指定時段內結帳金額最高的前3筆訂單，將由蝦皮買單，最高可補貼15,000元；5月17日當天更祭出超商取貨送好禮活動，指定超商取貨完成訂單限量送茶葉蛋或包子，還有超過300間店消費滿499元可享7-ELEVEN免運、滿699元宅配免運。

蝦皮購物去年開辦第一屆「517吃貨節」，短短3天帶動賣家創下業績成長超過5倍；今年第二屆「517吃貨節」祭出5大獨家商品，並攜手14大品牌推出聯名美食。老媽拌麵經典口味5月17日當天凌晨0點準時限量開搶、每包特價5元，並同步推出福箱下殺76折優惠；臻御行炭烤魷魚條於5月17日中午12點限量推出每包1元的超特價。

聯名美食包括「蝦皮購物 X 臻御行」聯名的臻蝦脆薯限量組吃貨節下殺64折特價299元，「蝦皮購物 X 歐可茶葉試茶大福袋」聯名限定下殺5折特價649元。另外還有美國厚切霜降牛排買1送1等優惠。