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獨／南台灣第一間！「拿坡里炸雞店」進駐高雄

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
拿坡里炸雞將於高雄開設南台灣首間門市。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞將於高雄開設南台灣首間門市。圖／拿坡里提供

以酥脆炸雞廣受民眾喜愛，被網友譽為「被披薩耽誤的炸雞店」的連鎖披薩店「拿坡里」，繼2019年創立首間炸雞專賣店之後，即將進駐高雄，開設南台灣首間炸雞專賣店，未來高雄的民眾也可以輕鬆享受店內的招牌炸雞與各式特色炸物。

以各式口味披薩為主的「拿坡里」，店內所供應的炸雞原本僅是套餐的副餐，但由於酥脆可口，因此大受民眾喜愛，甚至人氣指數更勝披薩。在網友們殷殷期盼之下，拿坡里在2019年7月，在台北市農安街成立第一間「拿坡里炸雞專賣店」，店內除了咔拉炸雞、脆皮炸雞之外，同時還有推出酥炸時蔬、長達30公分的「薯第一」薯條，以及銀絲卷等酥炸點心，推出後就快速累積人氣。

隨著首間炸雞專賣店開幕後，拿坡里也陸續於桃園、新店、新竹、台中等地陸續插旗，開設多間炸雞專賣店。而目前已經進入籌劃階段、開始在求職網站招兵買馬的「拿坡里炸雞店－高雄裕誠店」，位於左營區裕誠路上，介於捷運巨蛋站與愛河河堤之間，乃是南台灣第一間炸雞專賣店。隨著高雄裕誠店的開幕，也讓當地愛吃炸雞的民眾，擁有新的用餐選擇。

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