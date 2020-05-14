金高銀電翻李敏鎬秘密曝光！狂塗「萬用膏」的效用公開

熱播韓劇《The King永遠的君主》中，由李敏鎬與金高銀演出，雖然劇評慘不忍睹，收視率節節下滑，但劇中金高銀用的商品，也讓網友頻頻討論，看金高銀到底怎麼樣，可以迷倒帥氣的李敏鎬。

在最近劇情中，金高銀就使用了一根粉紅色的「萬用膏」，先是在嘴唇上塗了塗，又塗上臉頰與髖骨，但劇中「置入」明顯，也認真拍出Logo，但因為網友實在太好奇這條萬用膏，到底是什麼，也成為網路熱搜。

金高銀使用的萬用膏，出自她個人代言的韓系美妝保養品牌Kahi的一款保養品，英文名稱為Wrinkle Bounce Moisturizing Stick，可以抗皺兼具保濕，萬用膏中沒有顏色，可以當護唇膏，也能塗整臉，含有濟州島的天然發酵精油，可以加強皮膚保濕，也能讓肌膚明亮透白，兼具抵禦外界污染，化妝前後都能使用，能為肌膚持續保濕，還能夠當護唇膏。