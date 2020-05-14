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LINE SPOT攜手「有無外送」推外送服務 餐點限量5折

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LINE SPOT即日起正式攜手外送國家隊之一「有無外送」，新增「美食外送」服務。圖／LINE台灣提供
LINE SPOT即日起正式攜手外送國家隊之一「有無外送」，新增「美食外送」服務。圖／LINE台灣提供

繼「點餐外帶」服務之後，LINE今日宣布店家查詢服務「LINE SPOT」攜手外送國家隊之一「有無外送」，即日起新增「美食外送」功能，提供超過1,300個與「有無外送」合作的餐飲店家，透過LINE SPOT即可快速查找餐廳、完成訂單，還可享獨家運費折抵、與半價餐費折抵優惠。

用戶在任一LINE聊天室下方選單即可點選「LINE SPOT」快速進入服務頁面，首頁點選「美食外送」入口（https://lin.ee/1zoBcvJ6l），就能瀏覽自己所在位置附近的配合店家。目前主要服務地區以北北基與桃園地區為主，合作知名店家包括麥當勞、台灣鹽酥雞、呷七碗、麥味登、老先覺功夫窯燒鍋，還有商圈名店像是米其林星級餐廳金蓬萊、永康商圈的永康刀削麵、高記等。建立外帶訂單後會透過SMS簡訊通知進度，如原本就有安裝「有無外送」App，也會同步推播通知。

即日起至6月15日止，透過LINE SPOT至「有無外送」完成訂單，還可享有以下獨家優惠，包括活動期間訂單滿100元可享每次最高折抵39元運費，每人不限次數，活動期間限量1,000名；活動期間透過LINE SPOT訂有無外送，可享餐點5折優惠，新用戶最高可抵200元、原用戶最高可抵100元，活動期間限量各500名。「有無外送」副總經劉育榮更表示，2020年6月底前洽談的餐廳，不綁獨家，無上架費，且全面給予前3個月15%合作方案，希望透過LINE SPOT接觸到更多顧客，創造餐廳、平台多贏。

而上一波推出的「點餐外帶」服務，也再新上架800個店家，包括Chill's美式餐廳、石二鍋、典華、吉野家、圓味壽司，還有飲料大軍迷客夏、COMEBUY、路易莎咖啡部分門市（目前已有約123家）、CoCo（北區86家門市）、太卡啡（限高屏地區）等知名連鎖品牌。這也使LINE SPOT中支援外送與外帶的餐飲店家數合計超過2,600家。

未來LINE SPOT將持續擴增店家數量與串接夥伴，希望讓用戶透過LINE SPOT不僅方便查看離自己最近的店家，還可一鍵選擇連結餐廳的第三方服務，像是外帶、外送、預約訂位、LINE TAXI或台灣代駕等，透過單一入口將各種生活需求全都串在一起，使用更便利。

「有無外送」為台灣本土外送業者，同時也是外送國家隊成員之一，目前主要服務地區以北北基與桃園地區為主。圖／LINE台灣提供
「有無外送」為台灣本土外送業者，同時也是外送國家隊成員之一，目前主要服務地區以北北基與桃園地區為主。圖／LINE台灣提供
現在透過LINE SPOT不只可以看附近有什麼店家，還可直接點進去叫外送。圖／LINE台灣提供
現在透過LINE SPOT不只可以看附近有什麼店家，還可直接點進去叫外送。圖／LINE台灣提供

LINE 美食外送

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