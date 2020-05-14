UNIQLO涼感科技再進化 招牌AIRism材質結合T恤 網紅都在搶穿

就是想要穿的涼爽，UNIQLO熱賣多年的AIRism系列，過去多運用在貼身衣物，但今年品牌首度推出結合涼感素材的寬版圓領T恤，一上市就成為產品熱銷冠軍，連網紅們也都在搶穿。

台灣夏季炎熱，因此訴求能讓體感溫度下降的產品都會熱賣，像是UNIQLO主打的AIRism系列，就在今年首次融入寬版圓領T恤，一推出就獲得消費者好評，甚至被日本媒體評為「夏季最強T恤」。因為考量到原本的內衣產品，在夏天時男性並不習慣搭配使用，所以才會催生出結合AIRism素材的T恤，達成涼感、排汗、去異味特性。於是，包含了多位人氣網紅Judy Chou、Vic等人，也都搶先來穿搭。

AIRism棉質深橘色寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供

不僅如此，全新的AIRism寬版圓領T恤，除了穿著涼爽之外，UNIQLO還特別採用了由設計師Christophe Lemaire領軍的工作室設計出，獨特寬版五分袖與繭型剪裁，體現時下最夯的Oversized風格，中性風格，無論男、女都可穿。同時T恤表面為棉紗，內裡的AIRism加上日本高科技「Cupra纖維」，能有效減輕流汗時產生的悶熱感，抗菌防臭，穿著時更舒適。除了基本黑白棕外，更有霧粉紫、深夜藍共6種顏色選擇，而且價格親民，不少消費者都包色購買。

AIRism棉質靛藍色寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供

而原本的AIRism內著系列，UNIQLO也讓這項涼透爽材質再進化，同時推出輕盈款、網眼款、棉質款，三大系列。同樣棉質涼感衣系列還有男裝坦克背心、男裝圓領T恤、女裝AIRism BRATOP 棉質羅紋T恤以及女裝AIRism BRATOP棉質羅紋坦克背心，價格同樣很平實。

AIRism棉質紫色寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供