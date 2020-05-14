運費漲、國際包裹量大增 中華郵政大虧本

國內疫情逐漸趨緩，反觀國際疫情卻仍持續延燒，不少民眾選擇把口罩寄給海外的二等親。不料口罩寄到海外的政策自4月9日開放以來，卻仍有民眾反映，自己從4月10日寄口罩給人在舊金山念書的孩子，不料事隔一個多月，至今都沒有下文，擔憂孩子開學沒有口罩可用，急得民眾一連好幾次在交通部長林佳龍臉書上留言，拜託林佳龍幫幫忙。

對此，中華郵政公司表示，之前4月收的郵件，在國籍航空的協助下，已全數都運到寄達國，推測有可能是郵件到了寄達國，對方卻沒有馬上處理，才會出現變數。

根據中華郵政公司統計，4月9日開放口罩寄給海外二等親的政策以來，截至5月13日止，口罩郵件量高達9萬3000多件，其中又以美國占多數，約65%，其次是日本20％。不過近期隨著疫情較為趨緩，口罩郵件量一路從4月單日上萬件，降至目前單日約7、800件左右，寄送量明顯減少許多。

至於整體航空郵件量，光是4月，單運送至美國的量，就超過百噸之多。中華郵政公司直言，近期國際郵件量暴增，光是第一季平均量就比去年同期增加了一倍，但國際運費卻漲了三成之多，相較於其他國際快遞公司紛紛調整資費，中華郵政至今沒有調漲國際郵件的郵資，等於是虧錢在做。

實際上，若以一公斤的國際快捷包裹為例，寄到美國，郵資(商品)起碼要1030元，儘管看似要價頗高，但對中華郵政公司而言，連運費都不夠付，只能自己苦吞成本。

至於近期內是否有調漲郵資的打算？中華郵政表示，目前暫時沒有調漲的計畫，就是盡量配合政府政策，也為民眾服務。

中華郵政公司說，若是想寄送口罩到國外，可視需求以國際航空掛號小包、國際e小包、國際包裹或國際快捷等方式寄送；其中又以國際快捷郵件的寄送速度最快，若民眾希望海外的親友快一點收到包裹，可選擇交寄國際快捷。