藍心湄創立！19年「KiKi復興旗艦店」6月16日暫時停業

提供多款川菜料理、由藍心湄所開設的「KiKi餐廳」，近日於官方粉絲團宣佈，旗下的「KiKi復興旗艦店」，將自6月16日起暫時停止營業，令粉絲們大感意外，表示「這麼好吃的餐廳 都無法撐下去啊」

創立於1991年的KiKi，品牌至今已有29年的歷史。首間店自延吉街內起家，提供具有年輕化元素的川味料理，供應包括蒼蠅頭、老皮嫩肉、川味酸辣中卷、辣子雞丁、水煮牛肉等料理，頗受民眾與粉絲喜愛，後又陸續開設多間分店。全盛時期包括台北、新北、台中等地有約10間分店，還有提供泰式料理的「KiKi thai café」。

此次宣佈暫停營業的「KiKi復興旗艦店」，位於微風廣場正對面，成立於2001年，已經有近20年的歲月，店內以中國古典風韻與現代美學為重點，象徵傳統與創新的契合，乃是品牌中最大的門市，採用3層樓的設計，共提供220席座位，但近期仍宣佈於6月16日起暫時停止營業。有粉絲表示「這麼好吃的餐廳 都無法撐下去啊 疫情真的影響甚大 加油！」，也有人指出「過渡期而已～大家一起加油！」