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官網售價暫消失 香奈兒部分人氣包款調漲中！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
香奈兒傳出調漲部分包款售價。圖/香奈兒提供
香奈兒傳出調漲部分包款售價。圖/香奈兒提供

今年受到新冠肺炎疫情影響，所有時尚精品的銷售數字也都受到波及，工廠停擺、店鋪暫停營業、民眾不上街等，對營業額造成非常大的傷害。不過近日傳出法國精品香奈兒即將漲價的消息，因此許多地方開始出現排隊搶購潮，這可以說是在疫情發生之後少見的熱鬧購物景象。

據BoF（ The Business of Fashion）報導，香奈兒已於11日開始提高幾款經典熱銷包像是Boy Chanel和最新主打Chanel 19系列的價格。目前是先從歐元區域開始，之後會陸續完成全球價格調整。

「如同所有精品品牌，我們會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。所有調整的考量延續品牌對全球價格平衡的原則，並致力於降低市場間的產品價差。」香奈兒官方表示，他們也強調，不是全面漲價，單品間各自的漲幅也不同。回顧品牌上一次調漲價格，是在2019年11月。

其實日前香奈兒剛好推出19包最新的宣傳廣告，但妙的是官網價格不知何時已經被撤下，這些間接證實了價格的確正在調整中。不過目前看來應該是只有包款方面會有價格的調整，其他類別品項還未受到影響。

香奈兒包款官網價格不知何時已經被撤下。圖/摘自官網
香奈兒包款官網價格不知何時已經被撤下。圖/摘自官網
Boy Chanel包款即將調漲售價。圖/摘自官網
Boy Chanel包款即將調漲售價。圖/摘自官網
Chanel 19包近日推出全新廣告。圖/香奈兒提供
Chanel 19包近日推出全新廣告。圖/香奈兒提供

香奈兒 疫情 漲價

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