官網售價暫消失 香奈兒部分人氣包款調漲中！

今年受到新冠肺炎疫情影響，所有時尚精品的銷售數字也都受到波及，工廠停擺、店鋪暫停營業、民眾不上街等，對營業額造成非常大的傷害。不過近日傳出法國精品香奈兒即將漲價的消息，因此許多地方開始出現排隊搶購潮，這可以說是在疫情發生之後少見的熱鬧購物景象。

據BoF（ The Business of Fashion）報導，香奈兒已於11日開始提高幾款經典熱銷包像是Boy Chanel和最新主打Chanel 19系列的價格。目前是先從歐元區域開始，之後會陸續完成全球價格調整。

「如同所有精品品牌，我們會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。所有調整的考量延續品牌對全球價格平衡的原則，並致力於降低市場間的產品價差。」香奈兒官方表示，他們也強調，不是全面漲價，單品間各自的漲幅也不同。回顧品牌上一次調漲價格，是在2019年11月。