聽新聞
test
0:00 / 0:00
官網售價暫消失 香奈兒部分人氣包款調漲中！
今年受到新冠肺炎疫情影響，所有時尚精品的銷售數字也都受到波及，工廠停擺、店鋪暫停營業、民眾不上街等，對營業額造成非常大的傷害。不過近日傳出法國精品香奈兒即將漲價的消息，因此許多地方開始出現排隊搶購潮，這可以說是在疫情發生之後少見的熱鬧購物景象。
據BoF（ The Business of Fashion）報導，香奈兒已於11日開始提高幾款經典熱銷包像是Boy Chanel和最新主打Chanel 19系列的價格。目前是先從歐元區域開始，之後會陸續完成全球價格調整。
「如同所有精品品牌，我們會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。所有調整的考量延續品牌對全球價格平衡的原則，並致力於降低市場間的產品價差。」香奈兒官方表示，他們也強調，不是全面漲價，單品間各自的漲幅也不同。回顧品牌上一次調漲價格，是在2019年11月。
其實日前香奈兒剛好推出19包最新的宣傳廣告，但妙的是官網價格不知何時已經被撤下，這些間接證實了價格的確正在調整中。不過目前看來應該是只有包款方面會有價格的調整，其他類別品項還未受到影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言