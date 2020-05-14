炭燒香、豆韻香請選擇！台北20大豆花店清爽綿密太銷魂

冰涼清爽好滋味！

熱得噴汗的季節緩緩降臨，在大熱天裡來一碗冰冰涼涼的爽口豆花，絕對是一大享受，伴著碎冰大口吃下暑氣全消，昏昏欲睡的午後也清醒不少啊！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家尋覓網友最推的20間台北豆花，無論是豆香款還是炭香味，伴著糖水或香醇豆漿，在炎炎夏日都很值得嗑上一碗哪！

image source:fb/白水豆花

第10名：二吉軒豆乳

二吉軒豆乳的豆花是有別於傳統豆花的「鹽滷日式豆花」，使用的豆漿濃度皆高達11度，讓豆子的天然香味濃郁釋放，吃起來不只香氣滿滿，口感既豐富又滑嫩，無論是搭配豆乳還是糖水都讓人吃過難忘，只能一碗接一碗的吃下去了～

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第9名：水龜伯古早味

水龜伯的古早味豆花口感偏厚實，吃起來十分「咕溜」，因此吸引到超多固定饕客！濃郁滑順的豆花配上粉圓、綠豆和糖水，撒上碎冰來上一碗超享受，他們家的鮮奶嫩豆花一定要試試，不只有淡淡的焦糖香，搭配特調奶香的豆香味讓人一吃成主顧。

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第8名：社子古早味豆花

這可是一家被封為「沒吃過就等於沒來過社子」的豆花店，而且還是許多人的共同回憶，無論冬天還是夏天，都想來上一碗他們家的豆花，料多實在且價格實惠．大口吃下可是香濃綿密到不行，因為不加防腐劑所以老闆總會貼心提醒要趕快品嚐。

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image source: ifoodie

第7名：豆花莊

他們家的豆花吃起來有回甘的清甜，給料也是給得豪邁，經常到了半夜都還看得見排隊吃豆花的人潮群聚著，吃他們家的豆花一定要選的兩種配料，就屬芋頭和花生了，外是鬆軟有彈性的芋泥，咬下卻鬆軟有彈性，花生則熬煮十多個小時，香濃棉實，搭上當家豆花呼嚕吞下，就是人生的絕配啊！

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第6名：客家自製湯圓

這家位在遼寧街的老店，不只傳統自製湯圓赫赫有名，他們家的豆花也是非常受歡迎，是屬於有炭香的類型，吃起來嫩口不膩，搭配店家精心準備的各式配料，無論是當家湯圓還是熬煮花生，都是一種美好的享受，為日常增添小確幸！

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第5名：東區粉圓

雖然這家店的招牌是粉圓，但也有不少豆花控力推他們的豆花喔！吃起來不死甜又香滑，最棒的是店裡有數十種配料可以選，完全不用擔心沒有喜歡的，甜度、冰度也都能調整，就是要來一碗份量誠意十足的冰豆花～

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第4名：騷豆花

他們家招牌的「騷豆花」花生味濃厚，入口即化讓人一吃著迷，糖水有一股濃濃的焦香味，入口極化的美妙口感更是讓人難忘，除了招牌之外，還有充滿創意的「芒果西瓜豆花」，大口吃下清涼無比，充滿濃濃南洋風味的度假感啊！

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第3名：六順豆花

六順的傳統豆花做得很道地，有淡淡炭燒味，不少喜歡炭燒風味的老饕都該來試試喔～炎炎夏日來上一碗加了碎冰的豆花，完全是種享受，他們家的糖水不回酸，在不少網友心目中可是台北排名很前面的呀！

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第2名：白水豆花

白水豆花本店位在宜蘭礁溪，去年在台北永商街開了分店，他們的豆花是遵循古法熬煮製作的「鹽滷豆花」，吃起來無論是豆香氣還是口感都非常棒，且他們家的豆花撒上現刨的麥芽花生糖，搭配黑糖水和Q彈珍珠，點綴上香菜吃起來層次滿滿，美味的豆花和配料一起大口吃下超過癮。

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第1名：鮮芋仙

創立於2007年的鮮芋仙，店內除了招牌仙草之外，豆花也是許多老饕的愛，品質穩定的豆花總是滿滿豆香氣，滑嫩順口，搭配各式各樣的配料，一口接著一口不死甜又清涼。

重點來了，這家店的特點是「華麗而美味」，既好吃、又好拍，深受年輕人的喜歡，享受拍美食發IG的你一定要來試試看，保證長相跟滋味都不會讓你失望喔！

image source: 鮮芋仙

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月13日至2020年05月11日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台北豆花店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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