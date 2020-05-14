雅頓推第20款限量香氛 「綠茶梨花香水」以清甜迎夏日

美妝界每年都備受期待的伊麗莎白雅頓限量綠茶香氛，將於明（15）日推出綠茶香氛家族第20款限量香水-「綠茶梨花香水」，在綠茶經典的雋永幽香中，注入安茹梨的水果香氣，揉合綠茶香調，為初夏增添一抹清甜的細膩芬芳。

伊麗莎白雅頓於1999年誕生第一瓶綠茶香水，以東方茶道元素融合西方香調，成為最具代表性的近代香水經典，也有著「女孩的第一瓶香水」美名。2001年起，每年初夏，伊麗莎白雅頓便以限量綠茶香氛，為香氛迷標記夏天的起始。

伊麗莎白雅頓「綠茶梨花香水」的香調主角是安茹梨，前調以細膩的安茹梨融合義大利佛手柑、西西里檸檬，以淡淡的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以安茹梨花、綠茶霧氣、印度沙巴茉莉、巴拉圭馬黛茶帶來神清氣爽的感受，最後再佐以麝香、琥珀、和白苔等木質香調，創造富有層次的迷人氛圍。

有關安茹梨的起源，據說源於比利時，以法國安茹區域命名，而梨花則是四季初始的象徵，初開時會散發清甜的果香，帶來令人快樂與幸福的感受。經典的綠茶霧氣則萃取自印度的綠茶茶葉，由6月到12月進行收割，乾燥並切碎後需儲藏一整年，讓葉子慢慢氧化再做使用，如此耗時的過程將綠茶昇華成精粹，香氣足以釋放內心的平靜，使人感到溫和放鬆。

調香大師Rodrigo Flores-Roux也特別分享：「我對於花卉的熱愛帶給了我無窮的靈感，『綠茶梨花香水』靈感來自安茹梨樹上小巧繁多的細緻梨花，『綠茶梨花香水』散發的香氣彷彿是以雙手捧著一叢芬芳的梨花，再將臉輕柔地沒入其中一般濃郁。」

伊麗莎白雅頓「綠茶梨花香水」的外包裝創意則來自陽光灑落的草地，以黃澄澄的西洋梨配上細緻的小白梨花，在淡綠的底色中再以一抹綠葉作為點綴，以清新迎接夏日的到來。