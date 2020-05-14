快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

雅頓推第20款限量香氛 「綠茶梨花香水」以清甜迎夏日

經濟日報 / 文／葉卉軒
「綠茶梨花香水」是伊麗莎白雅頓綠茶香氛家族的第20款限量香水，在綠茶經典的雋永幽香中，注入安茹梨的水果香氣，揉合綠茶香調，為初夏增添一抹清甜的細膩芬芳。 圖／伊麗莎白雅頓提供
「綠茶梨花香水」是伊麗莎白雅頓綠茶香氛家族的第20款限量香水，在綠茶經典的雋永幽香中，注入安茹梨的水果香氣，揉合綠茶香調，為初夏增添一抹清甜的細膩芬芳。 圖／伊麗莎白雅頓提供

美妝界每年都備受期待的伊麗莎白雅頓限量綠茶香氛，將於明（15）日推出綠茶香氛家族第20款限量香水-「綠茶梨花香水」，在綠茶經典的雋永幽香中，注入安茹梨的水果香氣，揉合綠茶香調，為初夏增添一抹清甜的細膩芬芳。

伊麗莎白雅頓於1999年誕生第一瓶綠茶香水，以東方茶道元素融合西方香調，成為最具代表性的近代香水經典，也有著「女孩的第一瓶香水」美名。2001年起，每年初夏，伊麗莎白雅頓便以限量綠茶香氛，為香氛迷標記夏天的起始。

伊麗莎白雅頓「綠茶梨花香水」的香調主角是安茹梨，前調以細膩的安茹梨融合義大利佛手柑、西西里檸檬，以淡淡的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以安茹梨花、綠茶霧氣、印度沙巴茉莉、巴拉圭馬黛茶帶來神清氣爽的感受，最後再佐以麝香、琥珀、和白苔等木質香調，創造富有層次的迷人氛圍。

有關安茹梨的起源，據說源於比利時，以法國安茹區域命名，而梨花則是四季初始的象徵，初開時會散發清甜的果香，帶來令人快樂與幸福的感受。經典的綠茶霧氣則萃取自印度的綠茶茶葉，由6月到12月進行收割，乾燥並切碎後需儲藏一整年，讓葉子慢慢氧化再做使用，如此耗時的過程將綠茶昇華成精粹，香氣足以釋放內心的平靜，使人感到溫和放鬆。

調香大師Rodrigo Flores-Roux也特別分享：「我對於花卉的熱愛帶給了我無窮的靈感，『綠茶梨花香水』靈感來自安茹梨樹上小巧繁多的細緻梨花，『綠茶梨花香水』散發的香氣彷彿是以雙手捧著一叢芬芳的梨花，再將臉輕柔地沒入其中一般濃郁。」

伊麗莎白雅頓「綠茶梨花香水」的外包裝創意則來自陽光灑落的草地，以黃澄澄的西洋梨配上細緻的小白梨花，在淡綠的底色中再以一抹綠葉作為點綴，以清新迎接夏日的到來。

印度 義大利

延伸閱讀

偷聞歐巴味道！玄彬最愛3款香水曝光　平價入手男神味

用香水可以遮蓋異味? 3迷思5購用叮嚀.讓您正確享受香氣

輕熟女噴香水別踩3地雷　免得讓頂級香水變廉價

你會喝茶嗎？六大茶類養生功效有別、這種茶最好放冰箱

相關新聞

昇恆昌 獲最佳新開幕商店獎

去年十一月在桃園國際機場第二航廈管制區內全新開幕的「中央區綜合免稅商店」，以及四樓「餐飲美食區」，有著開闊動線，以及濃濃...

日本樂天市場國際版宣布終止服務！台灣樂天市場營運未受影響

Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）今天（5月13日）無預警宣布終止營運，並於官網上發布服務...

一個夏天的四種時間解讀 域峰表再定位

面對本土疫情零確診連續多日，夏日的戶外運動解禁與炎熱天氣，似乎勢在必行、呼喚著不羈的自由靈魂。擁有百年歷史的域峰表（Fa...

蜜粉餅也可當腮紅！迪奧推「仲夏遊樂園」限量彩妝

春夏的好天氣讓人更加大膽把各種亮眼色彩往臉上放，迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips今年就以「艷陽下的夏...

「除濕小物、節能家電」買一波！蝦皮購物、生活市集限時折扣下殺

梅雨季別再當「潮」人！根據蝦皮購物統計，去年梅雨季期間雨具及除濕、防潮家電等雨季相關商品銷售較平日高出2倍以上，「除濕」...

愛彼全新博物館 沛納海全球首間配件show room 一探品牌底蘊

如何理解一個品牌，可以透過其創辦設計的理念、可以透過其商品，又或是走進博物館中，真切感受貫穿時間積累的文化底蘊。2014...

吳亦凡、林俊傑潮搭項鍊 LV和DIOR男裝的時髦小細節

以幸運吊飾、Monogram打造的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士配件系列全新上市，吳亦凡、貝拉哈蒂...

520總統就職紀念酒 「58度金門高粱」5月18日起陸續上架

520總統就職日即將到來，58度金門高粱酒依循往例發行總統就職紀念酒，今年面對嚴峻的疫情，為感謝努力守護全民健康安全的防...

台南美食、台東好物百貨大集合 不必出遠門就能吃起來

母親節檔期後，百貨緊接著端出台、日美食展，讓消費者不用出遠門，就能在百貨買到當地特色美食。

女星秀素顏、邀網友找V字 GUCCI、VERSACE推社群新企劃

因為新冠肺炎疫情影響，許多時尚品牌陸續在社群平台發起各種企劃，透過文字、廣播甚至是主題照片串連等方式讓待在家防疫的人們可...

燦坤筆電舊換新最高可折14,000元 教育方案再折2,000元

因應疫情，宅在家時間變多，透過筆電工作、學習的需求大增，也讓高效能、輕薄筆電近期變得熱銷，燦坤表示，筆電業績有雙位數成長...

自拍免濾鏡 THE BODY SHOP、曼秀雷敦防曬乳提亮膚色

夏天正式來臨，超強的紫外線一直侵害著肌膚，這時最重要的保養就是「防曬」，許多開架品牌紛紛推出防曬新品，今年因應疫情，許多...

熱門新聞

今年首颱「黃蜂」增強 氣象局：已轉為中颱

疫情過後市場需求大不同 盤點最有「錢」途的5種行業

「黃蜂」颱風可望成中颱 氣象局估：本周末最接近台灣

黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險

好市多水果蛋糕CP值爆表 她實現蛋糕夢幻吃法

不只是高富帥才受歡迎！最有趣、最有女人緣的五大星座排行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。