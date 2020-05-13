日本樂天市場國際版宣布終止服務！台灣樂天市場營運未受影響

Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）今天（5月13日）無預警宣布終止營運，並於官網上發布服務終止公告；台灣樂天市場稍早發布新聞稿指出，將整合日本樂天跨境網購版圖，由樂天國際貿易公司提供日本代購與進口日本嚴選商品服務，同時深耕Rakuten Global Express樂天全球集運服務，提供台灣消費者更便捷快速的日本商品購物體驗。目前台灣樂天市場營運與會員福利未受影響，但之前已在Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）下單的消費者須注意一下付款與發貨的最後期限。

台灣樂天市場在台已有12年，2017年推出「日本樂天直送館」代購服務，嚴選日本國內熱銷商品，樂天集團更於2019年成立樂天國際貿易公司，啟動以美妝、生活用品為主的「日本樂天官方旗艦店」，將持續在台灣樂天市場推出熱門日本新品。

宣布終止服務的Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）是日本樂天於10年前提供具備不同語言的購物平台，方便海外消費者直接跟日本樂天市場有提供海外配送的店家下單，再由店家透過國際物流出貨，未來預計將由Rakuten Global Express樂天全球集運與樂天貿易接棒。

Rakuten Global Express樂天全球集運是提供多國語言的集貨國際物流服務，服務對象包含日本樂天市場店鋪及所有日本購物網站的跨境集運，讓海外消費者採購後可透過集運來降低跨境物流費用，而現行的Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）僅提供支援國際配送的日本樂天市場店鋪，所以樂天全球集運的上線可讓全日本樂天商品皆支援跨境販售。

Rakuten Global Market日本樂天市場（國際版）網站上發布的服務終止公告如下：

日本樂天市場（國際版）衷心感謝用戶過去10年來的支持。很遺憾日本樂天市場（國際版）將於2020年6月1日02:00 PM（日本時間）結束服務。日本樂天為因服務結束對用戶帶來任何不便深表歉意。 請細閱以下訊息查看有關您的日本樂天市場（國際版）訂單。日本樂天仍然提供其他服務可讓您日後享受！

●日本樂天市場（國際版）服務的最後訂購日期：2020年6月1日02:00 PM（日本時間）

請於最後訂購日期前完成您的訂單

●日本樂天市場（國際版）服務的最後付款日期：2020年6月11日10:00 AM（日本時間）

請於最後付款日期前完成您的付款程序

●日本樂天市場（國際版）服務的最後發貨日期：2020年6月15日

商店將在此日期之前完成發貨

您可以使用以下服務繼續享受購買日本產品的樂趣。

●樂天市場：日本最大的購物網站之一（提供日語）

●Rakuten Global Express：樂天的官方海外轉運服務（提供英語，日語，簡體中文，繁體中文和韓文）