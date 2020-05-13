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一個夏天的四種時間解讀 域峰表再定位

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
域峰表位於台北市的實體展示空間，在民生社區中，為手表愛好者提供了一方舒適的交流空間。圖 / 域峰表提供。
域峰表位於台北市的實體展示空間，在民生社區中，為手表愛好者提供了一方舒適的交流空間。圖 / 域峰表提供。

面對本土疫情零確診連續多日，夏日的戶外運動解禁與炎熱天氣，似乎勢在必行、呼喚著不羈的自由靈魂。擁有百年歷史的域峰表（Favre-Leuba），2020年則重新將品牌系列整裝再出發：潛水、登山冒險、競速與城市探索四大系列，跳脫原本系列框架，回應當代戶外生活的風格主流，並在民生社區開設了實體鑑賞空間，拉近與消費者的親切距離。

具有計時碼表功能的款式例如Raider Sea Sky計時碼表，具備了品牌經典的14邊形表圈與特殊的立方時標。除了鮮亮的橘色表面、表圈與錶帶車縫線散發熾熱動能，計時碼表的精密計算，更符合「競速」概念的分秒必爭；Deep Blue潛水腕錶與經典潛水腕表Harpoon系列則承繼了品牌過往的經典設計：特殊的14邊形表圈，原始目的是為了保護表款不容易被開啟，進而保護機芯的完整性能；而後者更具備500米防水性能與專利設計的單指針顯時裝置，在簡約中展現別出心裁。

而可在高山量測諸多重要數據的Bivouac9000登山表當然被歸類在「山系」之外，屬「城市探索」的精鋼女表如Sea Bird，則少去了複雜功能，回歸時間與生活的基礎：37mm的中性尺寸帶有運動感、但對女性手腕不致成為負擔，星光白似的表面與螢光時標，日夜皆展示了都會的灑落風格。功能則具備時間與日期顯示，防水也有100米，在都會探索之間，兼具優雅與機能。

域峰表，城市探索系列Raider Sea Bird腕表，精鋼，37毫米，時間顯示，49,000元。圖 / FavreLeuba提供。
域峰表，城市探索系列Raider Sea Bird腕表，精鋼，37毫米，時間顯示，49,000元。圖 / FavreLeuba提供。
男模Louie配戴上域峰表Raider系列Sea Sky計時碼表，橘紅色的表面搭配立方時標，獨特而搶眼。記者徐兆玄 / 攝影。
男模Louie配戴上域峰表Raider系列Sea Sky計時碼表，橘紅色的表面搭配立方時標，獨特而搶眼。記者徐兆玄 / 攝影。
域峰表，潛水系列Raider Harpoon單指針腕表，精鋼，46毫米，自動上鍊機芯，專利小時顯時裝置，排氦裝置，13萬5,000元。圖 / FavreLeuba提供。
域峰表，潛水系列Raider Harpoon單指針腕表，精鋼，46毫米，自動上鍊機芯，專利小時顯時裝置，排氦裝置，13萬5,000元。圖 / FavreLeuba提供。
如何在夏日知性與動感間找到平衡？Deep Blue潛水腕錶的14邊形表圈與300米防水，女孩配戴更能展現動感活力。記者徐兆玄 / 攝影。
如何在夏日知性與動感間找到平衡？Deep Blue潛水腕錶的14邊形表圈與300米防水，女孩配戴更能展現動感活力。記者徐兆玄 / 攝影。

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