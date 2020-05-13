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蜜粉餅也可當腮紅！迪奧推「仲夏遊樂園」限量彩妝
春夏的好天氣讓人更加大膽把各種亮眼色彩往臉上放，迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips今年就以「艷陽下的夏日運動場」為靈感，主打拼接撞色，推出《仲夏遊樂園限量版》 彩妝，包括湛藍、黃橙、粉紅等象徵天空、暖陽的色調都可以在這個系列裡看到。
《仲夏遊樂園限量版》全系列商品包含兩組不同色調的經典五色眼影、兩組輕透光礦物蜜粉餅、兩色藍星訂製腮紅盤、8色癮誘超模巨星唇膏、兩色光吻雙效眼彩筆和指甲油。其中眼影、蜜粉餅和腮紅都配有環環相扣的「DIOR」Logo壓紋，俏皮的字樣和鮮明配色讓人光是一打開盒子就感受美好的視覺享受，蜜粉餅除了定妝也能當腮紅使用。
而蘊含70%潤唇油的癮誘超模巨星唇膏一直是人氣商品之一，這次推出8款限量訂製色選，聚焦超受歡迎的玫瑰色調，顯白又優雅。光吻雙效眼彩筆則是同時擁有眼影及眼線的雙效設計，可以畫出高飽和顯色眼線和如奶油般滑順感的眼影，非常方便。首次添加佛手柑香氣的指甲油也有限量的日光黃、薄荷綠、落日橘3色。
2020年5月18日起於台北101、台北忠孝SOGO復興館、板橋大遠百、桃園遠東百貨、新竹遠東百貨、台中中友、台南南紡購物中心、高雄漢神巨蛋等全台指定櫃點上市。
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