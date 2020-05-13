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「除濕小物、節能家電」買一波！蝦皮購物、生活市集限時折扣下殺

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物即日起至5月15日推出「蝦皮團購May雨季」，針對防潮商品推出優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物即日起至5月15日推出「蝦皮團購May雨季」，針對防潮商品推出優惠。圖／蝦皮購物提供

梅雨季別再當「潮」人！根據蝦皮購物統計，去年梅雨季期間雨具及除濕、防潮家電等雨季相關商品銷售較平日高出2倍以上，「除濕」、「防潮」、「防霉」等關鍵字搜尋量也都暴增超過2.5倍，即日起至5月15日推出「蝦皮團購May雨季」活動，雨具、防水用品、除濕小物等消費滿588元折88元、滿1,200元打85折。夏日也是用電高峰期，生活市集推出「節能家電季」專區免運下殺28折起，囊括電冰箱除濕機、滾筒洗衣機、電風扇、空氣清淨機等數十款家電，並配合今年節能家電補助，祭出多項1、2級能效家電優惠。

蝦皮購物近期除濕機熱銷機種以日立、三菱、Panasonic等日系品牌居多，除濕力以10～16L為銷售主力，搭配申請政府節能家電貨物稅補助，最高還可享1,200元的家電補貼；另外像是Panasonic 7公斤乾衣機、東元7公斤乾衣機、克潮靈除濕桶小資超值組、克潮靈集水袋補充包、掛勾式除濕袋等，都是梅雨季的主打商品。

即日起至5月15日「蝦皮團購May雨季」推出除濕同時乾衣的晶華除濕機下殺47折起，最低1,880元就可入手；另有具備防雨、防曬功能的十骨自動傘以及防滑鞋套、防水抗汙噴霧等梅雨季必備小物。

生活市集響應臺北節能季所推出的節能家電以能源效率1級的品項為大宗，輸入指定折扣碼可享優惠，推薦商品包括東元7～9坪變頻冷暖冷氣限時84折特價25,900元；海爾一級變頻冷暖空調原價60,000元、下殺63折；寬版設計的富及第338L省電雙門冰箱除了可申請汰舊換新政府補助，貨物稅還可減免1,200元；富及第省電型清淨除濕機原價16,990元、特價最低4,200元有找；歌林節能遙控DC電風扇近一周銷量成長超過10倍，限時優惠可享5折。

富及第省電型清淨除濕機，生活市集25折活動優惠價4,186元（需輸入指定折扣碼）。圖／生活市集提供
富及第省電型清淨除濕機，生活市集25折活動優惠價4,186元（需輸入指定折扣碼）。圖／生活市集提供
Panasonic 7公斤乾衣機，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價7,990元。圖／蝦皮購物提供
Panasonic 7公斤乾衣機，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價7,990元。圖／蝦皮購物提供
歌林節能遙控DC電風扇，生活市集5折活動優惠價1,475元（需輸入指定折扣碼）。圖／生活市集提供
歌林節能遙控DC電風扇，生活市集5折活動優惠價1,475元（需輸入指定折扣碼）。圖／生活市集提供
三菱12L日本製輕巧除濕機，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價15,394元。圖／蝦皮購物提供
三菱12L日本製輕巧除濕機，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價15,394元。圖／蝦皮購物提供
防滑鞋套，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價145元起。圖／蝦皮購物提供
防滑鞋套，蝦皮購物即日起至5月15日優惠價145元起。圖／蝦皮購物提供
生活市集即日起推出「節能家電季」專區，祭出多項1、2級能效家電下殺優惠，免運最低28折起。圖／生活市集提供
生活市集即日起推出「節能家電季」專區，祭出多項1、2級能效家電下殺優惠，免運最低28折起。圖／生活市集提供

除濕機 梅雨 冰箱

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