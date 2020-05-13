「除濕小物、節能家電」買一波！蝦皮購物、生活市集限時折扣下殺

梅雨季別再當「潮」人！根據蝦皮購物統計，去年梅雨季期間雨具及除濕、防潮家電等雨季相關商品銷售較平日高出2倍以上，「除濕」、「防潮」、「防霉」等關鍵字搜尋量也都暴增超過2.5倍，即日起至5月15日推出「蝦皮團購May雨季」活動，雨具、防水用品、除濕小物等消費滿588元折88元、滿1,200元打85折。夏日也是用電高峰期，生活市集推出「節能家電季」專區免運下殺28折起，囊括電冰箱、除濕機、滾筒洗衣機、電風扇、空氣清淨機等數十款家電，並配合今年節能家電補助，祭出多項1、2級能效家電優惠。

蝦皮購物近期除濕機熱銷機種以日立、三菱、Panasonic等日系品牌居多，除濕力以10～16L為銷售主力，搭配申請政府節能家電貨物稅補助，最高還可享1,200元的家電補貼；另外像是Panasonic 7公斤乾衣機、東元7公斤乾衣機、克潮靈除濕桶小資超值組、克潮靈集水袋補充包、掛勾式除濕袋等，都是梅雨季的主打商品。

即日起至5月15日「蝦皮團購May雨季」推出除濕同時乾衣的晶華除濕機下殺47折起，最低1,880元就可入手；另有具備防雨、防曬功能的十骨自動傘以及防滑鞋套、防水抗汙噴霧等梅雨季必備小物。